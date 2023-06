Dragon's Karate in finale con Motta e Perino

Ancora una volta l'asd Dragon's Karate di Vigliano Biellese raggiunge Lido di Ostia per la finale nazionale kumite esordienti specialtà kumite.

La categoria più giovane in gara, dove due promettenti atlete del Maestro 6° dan Arpone Palma, si trovano sul tatami nazionale per disputare la gara più bella in assoluto, nei kg. 50 e 62.

Motta Lucia e Perino Irene con molta emozione sino all'ultimo secondo combattono, mah l'inesperienza ovviamente non aiuta, entrambe si fermano al primo incontro, ma tornano a casa determinate a voler tornare a Lido di Ostia.