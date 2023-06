L'Arma compie 209 anni, Biella omaggia i Carabinieri FOTO

“Oggi l'Arma dei Carabinieri compie 209 anni. Vogliamo celebrare una giornata significativa in cui volgiamo uno sguardo al nostro passato ricco di storia gloriosa per celebrare chi ci ha preceduto, sfruttando altresì l'occasione per porci ulteriori traguardi da conseguire per assicurare alla popolazione, che siamo chiamati a tutelare, le migliori condizioni di sicurezza e pacifica convivenza”. A parlare il comandante provinciale, colonnello Mauro Fogliani, nel corso delle celebrazioni dei 209 anni dalla nascita dell'Arma, tenutasi nel piazzale della Caserma Aldo Fiorina di Biella, alla presenza di autorità civili e militari, istituzioni, sindaci, esponenti politici, rappresentanti e presidenti di associazioni della città.

La cerimonia di oggi, 5 giugno ha visto lo schieramento in armi di tutte le componenti territoriali e le specialità dell’Arma della Provincia, così da rendere tutti gli onori militari; inoltre, erano presenti i labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, i Gonfaloni della Provincia di Biella e della Città di Biella. Dapprima si è tenuta la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi, poi è seguita la consueta allocuzione del comandante provinciale Fogliani che, dopo aver elencato le attività svolte da ogni Stazione e reparto, ha ringraziato tutti i Carabinieri “che con la loro attività quotidiana connotata da professionalità, impegno, sacrificio, generosità e grandissima umanità, si fanno sempre apprezzare mantenendo straordinariamente forte il legame esistente con i cittadini del Biellese e sempre altissima la considerazione che questi nutrono nei confronti dell'Arma dei Carabinieri”.

Sui reati osteggiati, il colonnello Fogliani si è congratulato “della massima attenzione e l'impegno nel contrastare i furti, in particolare quelli in abitazione, e le truffe, soprattutto in danno di anziani”. Sul piano preventivo, ha citato “il protocollo di collaborazione appena sottoscritto dal Comando Provinciale di Biella con la locale ASL e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ci consentirà, con l'aiuto di farmacisti, medici di base e personale ospedaliero, di condurre una capillare campagna informativa per contrastare le truffe in danno di persone anziane”.

Poi l'attenzione si è rivolta alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione: “Un commosso pensiero alle tante vittime dei recenti eventi che hanno colpito la regione. Un sentito ringraziamento ai tanti Carabinieri che, svolgendo servizio in quelle zone e vivendo in prima persona l'apprensione di chi ha una famiglia coinvolta in tale disastro, non hanno fatto mancare alle popolazioni colpite la loro vicinanza e la loro incessante opera di soccorso”.

Successivamente, si è proceduto alla consegna di alcuni riconoscimenti ai militari distintisi in lodevoli attività di servizio e per le attività svolte nel campo della prevenzione dei reati. In particolare: apprezzamento al Maresciallo Ordinario Laura Colnago e al Vicebrigadiere Toni Romano, addetti alla Stazione Carabinieri di Andorno Micca evidenziando “non comune spirito di iniziativa e ferma determinazione, non esitavano a prestare risolutivo soccorso ad una donna che, in preda a crisi depressiva, tentava il suicidio impiccandosi alla ringhiera del balcone. Con generoso slancio ed esemplare altruismo, mentre il Vicebrigadiere sorreggeva la donna, il Maresciallo, dopo essersi nell'immediatezza procurata un coltello, tagliava il cappio che la stava già soffocando, consentendo alla donna di poter riprendere a respirare in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, così scongiurando tragiche conseguenze”.

Apprezzamento all'Aliquota Operativa del NORM della Compagnia Carabinieri di Cossato, con ritiro del riconoscimento da parte del Comandante del NORM, Luogotenente Riccardo Romeo, con la seguente motivazione: “Comandante ed addetti all'Aliquota, dando prova di spiccata professionalità, spirito di sacrificio e senso del dovere, sviluppavano una complessa e articolata indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale, composto da 5 soggetti di etnia sinti, responsabile di una rapina e 28 furti, perpetrati nei confronti di persone a minorata difesa nelle province di Biella, Torino, Alessandria e Novara tra il giugno 2021 e l'aprile 2023. Le risultanze investigative, evidenziate anche attraverso il concorso attivo di altri comandi dell'Arma del Piemonte, consentivano all'AG di Biella di emettere 3 misure restrittive nei confronti di altrettanti sodali. L'operazione riscuoteva il plauso unanime dell'opinione pubblica e delle autorità locali, contribuendo ad esaltare il prestigio dell'istituzione”.

Infine, apprezzamento all'Appuntato Scelto Ivano Brugarino, addetto al Nucleo Investigativo di Biella evidenziando “non comune spirito di iniziativa e ferma determinazione, non esitava a intervenire in soccorso di un uomo che, appoggiato alla ringhiera di un ponte ad oltre 40 metri di altezza ed incurante dei richiami dei passanti, minacciava di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. Nella gravità della situazione, con straordinario autocontrollo, eccezionale sensibilità e raro equilibrio, intraprendeva una prolungata ed efficace opera di mediazione, sino a conquistare la fiducia dell'uomo, inducendolo a desistere dal compiere l'insano gesto”.