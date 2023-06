Cossato campione di solidarietà, donati pacchi e generi alimentari all'Emilia Romagna piegata dall'alluvione

Cossato e la sua comunità campioni di solidarietà. Nei giorni scorsi l'Auser, insieme a tutte le associazioni del paese e all'amministrazione comunale, ha espresso la sua vicinanza concreta alle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite dalle recenti alluvioni. In particolare la cittadina di Castel Bolognese, situata in provincia di Ravenna.

Così, dopo aver ricevuto generi di prima necessità, i volontari dell'Auser, insieme al sindaco Enrico Moggio, si sono recati in terra romagnola per consegnare gli aiuti destinati ai cittadini piegati dal fango e dalle piogge delle scorse settimane. La spedizione era formata da tre furgoni contenenti beni di prima necessità, raggruppati precedentemente grazie all'umanità dei cossatesi. La stessa delegazione è stata ricevuta da Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese.

La raccolta è stata curata da Auser Cossato, Associazione Parrocchia La Speranza, Nuova Pro Loco di Cossato, Gruppo Alpini di Cossato Quaregna. “Come già anticipato in altre occasioni, questo è solo l'inizio – spiega il presidente Marco Abate - Sicuramente torneremo per portare altri generi alimentari ma si cercherà di mettere in campo un'iniziativa condivisa, che possa aiutare Castel Bolognese e i suoi abitanti”.

Concorde anche il primo cittadino Enrico Moggio: “È vero, questo viaggio sarà la prima di una serie di iniziative a favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna. Si sta lavorando proprio lungo questa strada. È stato toccante raggiungere queste terre e donare quanto raccolto, a riprova della grande generosità del popolo biellese, già colpito nel passato da simili tragedie. Ringrazio Auser, il presidente Abate, tutti i volontari e le persone che hanno conttrinuito al successo di questa iniziativa solidale”.