Anffas, utile di poco più di 20mila euro il bilancio 2022 della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese

E’ di poco superiore ai 20mila euro l’utile del bilancio 2022 della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas Biellese. “Un risultato molto positivo, anche migliore dell’anno scorso. Quindi siamo molto soddisfatti” spiega il presidente Ivo Manavella, che aggiunge: “Nel corso dell’anno corso abbiamo svolto importanti lavori, tra i quali quelli relativi al tetto della sede con la bonifica dell’amianto. Inoltre abbiamo registrato l’aumento esponenziale dei costi dell’energia. Una cifra per dare l’idea: la spesa per il metano è passata dai 7 mila euro degli anni precedenti ai 21 dell’anno passato. Nonostante ciò, abbiamo registrato un utile piccolo ma significativo, in linea con il nostro status di ente no profit: 23.849 euro”.

L’assemblea dei soci, che si è svolta il 26 maggio, ha poi eletto sempre all’unanimità i rappresentanti all’assemblea Nazionale di Anffas e infine ha ratificato il contributo di 1.000 euro che la cooperativa ha destinato al Fondo Anffas per gli aiuti alle famiglie di persone con disabilità colpite dall’alluvione nell’Emilia Romagna, dove sono già confluiti circa 70 mila euro da tutta Italia. “Un gesto importante, non solo dal punto di vista simbolico” conclude Manavella.