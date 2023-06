BIWILD festival diffuso nato dai giovani per i giovani

Un festival diffuso multisensoriale di sei giorni con esperienze uniche e divertenti che coinvolgono i 5 sensi. BIWILD è un progetto voluto da Città di Biella, Fondazione BIellezza, Associazione StileLibero frutto di un percorso e workshop realizzati con le scuole superiori biellesi.

Da qui parte l’idea di realizzare un grande evento multidisciplinare nel Biellese realizzato dai giovani per i giovani. Un appuntamento che possa attrarre anche un pubblico al di fuori del territorio e che coinvolga enti ed istituzioni pubbliche come il Comune di Biella Assessorato alla Politiche Giovanili che ha partecipato attivamente alla realizzazione dell’evento.

Fondazione BIellezza è impegnata nella valorizzazione turistica del Biellese. Un territorio ricco di storia e bellezze, che merita di essere scoperto e vissuto diventando una meta turistica riconosciuta in Italia e all’estero. La Fondazione sostiene progetti e iniziative che, integrandosi con quelle esistenti, stimolano una trasformazione concreta, sostenibile e consapevole. Le attività della Fondazione si concentrano con grande attenzione verso giovani, veri ambasciatori di un rilancio territoriale rivolto al futuro. L'Associazione Stilelibero nasce a Biella nel 2009 con lo scopo di tutelare e valorizzare beni materiali e immateriali di interesse artistico e storico, attraverso l’ideazione e lo sviluppo di progetti culturali e didattici in favore della collettivita.̀

Le attività e le esperienze di BIWild saranno organizzate dagli operatori delle strutture collocate su tutta la Provincia attraverso il format del festival diffuso. Il fil rouge dell’evento saràla SENSORIALITA’ (dal mungere una mucca alla preparazione di un formaggio, degustazione bendate, musica etc.) legata al DIVERTIMENTO, la CREATIVITA’, la SOSTENIBILITA’, la TERRITORIALITA’ e il KM0.

Durante la settimana, le attività saranno sviluppate dall’Associazione StileLibero e avranno un carattere maggiormente culturale con dibattiti e workshop su temi di attualità che culmineranno in un momento di festa con musica, danza, teatro in un happening collettivo. Un progetto che promuove nuove forme di coinvolgimento e valorizzazione della Generazione Z con percorsi di formazione, contest e azioni di cittadinanza attiva. Durante il fine settimana il Biellese si animeràcon un evento diffuso su tutto il territorio con proposte esperienziali con l’intento di far (ri)scoprire ai giovani biellesi e non biellesi il piacere e la bellezza del vivere la montagna in un weekend di festa dedicata a loro.

PROGRAMMA

Esperienze BI WILD - Parapendio Vista Biellese | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 giugno Volo spettacolare in parapendio biposto per un'esperienza mozzafiato sulla splendida cornice del Biellese. I voli verranno effettuati dalla Strada panoramica del Tracciolino di Biella, una delle strade più suggestive del Biellese, che corre in posizione panoramica su tutto il territorio.

- Giardini di Palazzo Ferrero - presentazione Itinerario del Terzo Paradiso | 6 giugno, ore 20.45 Utilizzando contenuti della guida “111 Luoghi di Biella che devi proprio scoprire” edita Emons, l’itinerario permette una visita guidata ai luoghi simbolo della città.

- Workshop di Scrittura Creativa con Sara Loffredi | 6 giugno Sara Loffredi, vincitrice del Premio Giuria dei lettori nel 2021, guiderà dei workshop di scrittura creativa. Il workshop verterà sul tema "Narrazioni del reale", si partirà da fotografie storiche per arrivare alla scrittura di un racconto.

- Art’è Danza con Opificiodellarte | 6 giugno Pratiche di Slancio. Attività performative di musica e danza. Si rivolge anche per non danzatori essendo un laboratorio.

- Laboratorio foto-video con istituto "Vittorio Emanuele II" - Ruffini Genova | 6 giugno Verrà presentato BE ART BE PART, un progetto di inclusione sociale e culturale che ha come obiettivo quello di attivare un processo di immaginazione collettiva per sperimentare nuove pratiche di partecipazione culturale coinvolgendo i cittadini in percorsi artistici, al fine di potenziare le loro capacità di espressione e la loro conoscenza del territorio.

- 111 luoghi del Biellese | 6 giugno Le conduttrici del percorso Monica Gasperini, Vittoria Bazzan, Barbara Sartorello, sono le autrici della guida 111 luoghi di Biella (Emons Editore). Percorso alla scoperta del Piazzo, ragazzi e insegnati, raccontatori di storie in giro per il quartiere.

- Concerto Retrosonic | 6 giugno Artisti le cui composizioni hanno ormai passato il vaglio del tempo, e che appartengono di diritto alla storia della musica.

- Incontro percorsi Erasmus con Mariangela Gasparetto | 7 giugno Incontri informativi su temi di attualità I giovani e l'Unione Europea: opportunità e testimonianze con Mariangela Gasparetto, ad esempio cosa e come si possono fare percorsi Erasmus.

- Il gioco dell’Arcipelago: viaggio tra le isole del mare verde | 7 giugno A Cittadellarte – Biella Città Arcipelago

- Entangle.Relations beetween generation | 7 giugno A Palazzo Ferrero

- Cambiare i muri | 7-8 giugno Mrfijodor è lo pseudonimo di Fijodor Benzo, artista urbano e illustratore attivo dalla metà degli anni Novanta. Mrfijodor ha iniziato la ricerca del linguaggio segnico, affascinato dalla spontaneità gestuale e culturale del Graffiti Writing. Infatti, dopo un primo approccio con il lettering e diversi esperimenti nello spazio pubblico in quella che oggi viene comunemente chiamata Street Art, approda ad un percorso più personale.

- Una domanda per autore con Valentina Barengo (Premio Biella Letteratura Industria) | 7 giugno "Una domanda per autore".

- Tutta l'Arte è contemporanea con Irene Finiguerra | 7 giugno Un breve percorso di conoscenza dell’arte contemporanea attraverso le storie di alcuni artisti che si cimentano in ambiti e tecniche molto diverse fra di loro.

- Liuteria - La magia della musica e dell'arte | 7 giugno Carolina Venturin è una maestra liutaia biellese che, dopo un percorso di formazione presso l’istituto Civica scuola di liuteria di Milano, ha consolidato il suo percorso formativo con una borsa di studio presso il laboratorio di Silvia Zanchi e la collaborazione con il maestro Lippi.

- Alla scoperta del fiume, Cittadellarte - Fondazione Sella | 7 giugno Percorso alla scoperta del fiume, delle fondazioni Cittadellarte e Fondazione Sella, ragazzi e insegnanti, raccontatori di storie in giro per il quartiere.

- Laura Colmegna legge Anna Politkovskaja, musiche Stefano Minola | 7 giugno Ass. Pericle propone un reading sulla figura della giornalista Anna Politkovskaja con parole di Laura Colmegna e musica e video di Stefano Minola (Microsolchi). Una giornalista scomoda che fece emergere verità occultate costo della sua vita.

- Jam session | 7 giugno Jam session aperta a tutti.

- Canyoning dell’Infernone | 8 giugno Escursione nel cuore delle gole dell'Infernone.

- Ferrata nelle Gole dell’Infernone | 8 giugno Percorso suggestivo che si snoda lungo il torrente Elvo, tra verdi acque, lisce rocce, guadi, saliscendi e passaggi da una sponda all'altra tramite ponti tibetani.

- Workshop di Fumetto Nuvolosa Festival del Fumetto di Biella | 8 giugno Visita alla mostra Viaggio dove è esposto il fumetto Biella tra le nuvole.

- L'arte mette le ali | 8 giugno Le artenaute sono Artiste del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli.

- Legami abitati | 8 giugno La performance-installazione “legami_abitati” condotta da Gigi piana, performer ed Artista visivo con esperienze internazionali, consisterà nella creazione di un intreccio-labirinto composto da fili-nastri rossi all'interno del chiostro di Palazzo Ferrero, i fili rossi attraverseranno il Chiostro di Palazzo Ferrero, cambiandone lo spazio, pratica legata all'abitare, alla creazione della propria “mente locale” azione che permette l'esercizio fisico e mentale del perdersi e del ritrovarsi nell'adattamento, attraverso un'azione performativa verranno lanciati, tirati, spostati, abitati, per poi lasciare spazio alla performance danzata da Pratiche di Slancio.

- Pratiche di slancio | 8 giugno I danzatori e le danzatrici di “Pratiche di Slancio” insieme ai partecipanti al workshop abiteranno, danzando il labirinto di fili rossi del Chiostro di Palazzo Ferrero, un'azione graduale di conoscenza dello spazio, movimenti lenti, singoli, di gruppo, sino al coinvolgimento del pubblico che verrà invitato ad attraversare lo spazio e recarsi ad assistere al dj set di DJKreggo.

- Fili-nastri rossi – Workshop | 8 giugno L'installazione di fili-nastri rossi all'interno del chiostro di Palazzo Ferrero, i fili rossi, attraverso un'azione performativa verranno lanciati, tirati, spostati dai performer e infine abitati, interagendo con i danzatori e le danzatrici di Pratiche di Slancio. Aperto a tutti, anche non danzatori.

- DJ-Kreggo | 8 giugno Kreggo, mente dietro l’etichetta art-aud, e del cult Secret Rave, è un artista eclettico e poliedrico di origini biellesi, ora di casa a Torino.

- Caccia al Tesoro tra le vie di Rosazza | 9 giugno Caccia al Tesoro tra le vie di Rosazza, uno dei borghi più belli d'Italia in Valle Cervo, costellato da simboli e messaggi esoterici.

- Dall'Orto alla Tavola | 9 giugno Lavorare insieme per preparare una cena deliziosa.

- Notte sotto le stelle e Laboratorio di Circo in Natura | 9-10 giugno Immerso nella natura verde dell’Alta Valsessera, il Rifugio della Piana del Ponte è facilmente raggiungibile con una bellissima passeggiata con partenza da Bocchetto Sessera, nel cuore dell’Oasi Zegna.

- BAM (Biella Arte Musica) Il 9 giugno Cittadellarte apre i suoi spazi per BAM (Biella Arte Musica) un evento in sinergia con i ragazzi di No Smoking che riprende la pluridecennale tradizione della Fondazione Pistoletto come contenitore di coautorialità artistica e di aggregazione giovanile, e la rilancia verso un evento che si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori e universitari.

- Trekking nella Wilderness tra Biellese e Monte Rosa | 10 – 11 giugno La storica sezione del CAI di Biella propone un itinerario di due giorni alla scoperta di un Biellese selvaggio e autentico.

- LatteVivo: Burro, toma, ricotta e paesaggio | 10 giugno La Trappa di Sordevolo è un luogo magico, totalmente immerso nel verde in un'atmosfera calma e surreale. Qui viene proposta un'attività dedicata alla scoperta di questo territorio montano, dove si pratica da secoli l’allevamento della bovina Pezzata Rossa d'Oropa, alla conoscenza delle tecniche tradizionali di lavorazione del latte crudo in Valle Elvo e alla degustazione dei prodotti derivati.

- Domenica 11 giugno visita guidata della Trappa ed esplorazione al torrente, con pranzo al sacco.

- Bike & Foto Contest in Oasi Zegna | 10 giugno Nella splendida Oasi Zegna i partecipanti avranno a disposizione due ore di tempo per percorrere in e-bike gli itinerari indicati dagli organizzatori e scattare 5 fotografie della spettacolare cornice naturale e paesaggistica che li circonda.

- The Wild Landscape - E-Bike Experience | 10 giugno In e-bike tra valle Oropa e Valle Elvo, un itinerario sul panorama più profondo dell’arco alpino, dove divertirsi a 20 all’ora gustando le prelibatezze del territorio in luoghi magici e spirituali.

- Parco Avventura di Veglio | 10 giugno Nelle Alpi Biellesi, il Parco Avventura Veglio è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta fra i 10 percorsi sospesi messi a disposizione.

- Km0 e vita d'alpeggio all'Alpe Moncerchio | 10 giugno Questa esperienza di montagna a 360° inizia alle 10.00 del mattino con la presentazione dell’Azienda Agricola e il racconto della vita in alpeggio.

- The Wild Valley - E-Bike Experience | 10-11 giugno C’è una valle di oltre 20 km in cui nessuno può mettere piede a meno che non abbia voglia di Avventura. La Vasessera, che collega Bielmonte a Mera (Valsesia), è un’area chiusa al traffico che racchiude meraviglie naturali e faunistiche uniche sull’arco alpino. Andiamo a conoscere i suoi abitanti!

- Monte Barone: tra natura e tradizione alpina | 10-11 giugno Il Rifugio del Monte Barone si trova sull'omonimo monte, nella selvaggia Valsessera. In questi due giorni di totale immersione fra natura, panorami e prodotti a km0, i partecipanti avranno la possibilità di assistere alla lavorazione tipica della Toma, di incontrare il pastore di alpeggio, confrontarsi con gli operatori specializzati del soccorso alpino, e naturalmente degustare i prodotti tipici della zona.

- Parco Avventura di Oropa | 10 giugno Percorsi aerei dal più facile al più difficile che collegano un albero all'altro attraverso ponti tibetani, liane di Tarzan, passerelle, carrucole dove il cliente può cimentarsi mettendo alla prova la propria abilità fisica e il proprio coraggio.

- Sfida a Scacchi con Scacchiera Gigante all' Alpe Pianetti | 10 giugno L'Alpe Pianetti si trova in Valle Elvo ed è raggiungibile attraverso un percorso sterrato semplice e adatto a tutti i tipi di camminatori, esperti e non.

- Sushi & Cocktail Lab al Santuario | 10 giugno Al Santuario di San Giovanni d'Andorno, in alta Valle Cervo, i partecipanti di questo laboratorio creativo di cucina avranno la possibilità di cimentarsi nella preparazione tipica del sushi, ma con materie prime locali, seguita dalla realizzazione di un cocktail di accompagnamento che richiami i sapori e gli odori tipici del territorio.

- BASKIN | 10 giugno "INSIEME, PER TUTTI" UN WEEKEND DI INCLUSIONE NEL DIVERTIMENTO E NELLO SPORT Sabato 10 giugno Alle ore 16.00 "Baskin, un nuovo sport di squadra" convegno al Palasport di Bielmonte. E’ gradita la conferma di partecipazione: info@alpibiellesi.eu A seguire, cena allo Chalet Bielmonte (prenotazione al numero 015 744126). Domenica 11 giugno Dalle ore 10.00, per tutta la giornata, torneo di Baskin a squadre. Parteciperanno quattro squadre del nord Italia. Gare al Palasport di Bielmonte (campo interno e campo esterno).

PASSEGGIATA CON JOELETT Sabato 10 giugno Al mattino, dalle ore 10.00: accompagnamento con guide naturalistiche lungo un sentiero dell’Oasi Zegna. E’ necessaria la prenotazione (Overalp, al numero 349 6252576). - Dall'Acqua alla Birra -

Tour dei Birrifici del Biellese | 10 – 11 giugno Racconti, storie e produzione. I partecipanti avranno la possibilità di trascorrere due ore a casa di chi produce il succo di malto, con un approfondimento su come nasce la Birra e sull’arte del mastro birraio.

- Trekking serale all'Oasi Zegna | 10 – 11 giugno Insieme alla guida escursionistica Il Macchie l'attività consiste in una suggestiva escursione della durata di circa 3 ore alla scoperta dell'Oasi Zegna, approfittando della sua magica atmosfera serale.

- The Wild Savana - E-Bike Experience | 11 giugno In e-bike tra eriche e terre rosse nella Baraggia biellese, un tour enociclistico ai piedi delle alpi, che racchiude scorci e paesaggi degni di Hollywood.

- Wine Tasting al Castello di Castellengo | 11 giugno Immerso nel verde di una natura rigogliosa, lontano quanto basta dal caos delle città si trova il Castello di Castellengo.

- Yoga & Detox a La Bursch | 10 e 11 giugno In Alta Valle Cervo tra le montagne del biellese - più precisamente nella frazione di Oretto a Campiglia Cervo - sorge La Bursch, splendida Country House immersa nella natura: un luogo unico nel suo genere, in cui è possibile dimenticare ogni frenesia e godersi momenti di relax.

- Country Party Al Maneggio | 11 giugno Al Piazzale 2 dell’Oasi Zegna una full immersion di attività per una giornata tutta in stile country fra passeggiate a cavallo, musica dal vivo con la band Free Country, balli di gruppo e grigliate all’aria aperta.

