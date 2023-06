Ronco, Zumaglia e Ternengo insieme per l’Emilia-Romagna

I comuni biellesi, in collaborazione con l’Associazione Auser Cossato e Zumaglia e l’Associazione Pensieri Circolari, organizzano la raccolta benefica per l’alluvione in Emilia-Romagna.

La raccolta si terrà presso la sede del municipio entro il 9 giugno e negli orari degli uffici comunali: Comune di Ronco Biellese, Piazza Vittorio Veneto, 1; Comune di Zumaglia, Via Roma, 18/B; Comune di Ternengo, Piazza Cengo Romano Ruggero, 2.

Di seguito l’elenco dei cibi e del materiale richiesto:

CIBO A LUNGA CONSERVAZIONE: scatolame vario, legumi, tonno, carne in scatola, barrette energetiche, frutta secca, biscotti, marmellata e cioccolata, alimenti vari per la prima infanzia.

MATERIALI SANITARI: pannoloni infanzia/adulti, intimo e calzini (nuovi), posate, tovaglioli usa e getta.

MATERIALE PER L’IGIENE: saponette, guanti di lattice, prodotti per l’igiene della persona e della casa.

MATERIALE VARIO: stivali in gomma, pantaloni da lavoro, torce elettriche con batterie, guanti da lavoro, pale e badili, sacchi per l’immondizia, alimenti per animali domestici.

I comuni e le associazioni vi invitano a partecipare, per portare sostegno a chi si trova in condizioni di estrema difficoltà: Lugo di Romagna, Bagnacavallo, Forlì, Faenza, Sant’Agata sul Santerno e Castel Bolognese.