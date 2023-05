Centri estivi, il Comune di Biella cerca un gestore

Anche il Comune di Biella si mette a tavolino per organizzare i centri estivi che dovrebbero partire finita la scuola.

In questi giorni sul sito è stato pubblicato un avviso per la ricerca di un gestore delle sedi. In particolare, è prevista l'assegnazione, mediante autorizzazione del Dirigente Scolastico competente, ai gestori dei centri estivi che ne faranno richiesta, degli spazi interni e delle strutture scolastiche (Primaria Collodi, Primaria Vaglio ed Infanzia Cossila San Grato), fermo restando il rispetto delle condizioni di utilizzo stabilite dagli Istituti Comprensivi e l' assegnazione mediante avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte dei gestori dei centri estivi che faranno richiesta delle strutture scolastiche Primaria Villaggio Lamarmora, Primaria Piazzo A. Negri e Primaria Borgonuovo-Fermi, fermo restando il rispetto delle condizioni di utilizzo stabilite dagli Istituti Comprensivi e mediante autorizzazione del Dirigente Scolastico competente.

Il servizio sarà rivolto ai bambini e ai ragazzi residenti a Biella in età compresa tra i 3 e i 17 anni. Le situazioni di particolare fragilità saranno oggetto di valutazione da parte dei servizi sociali, in linea con gli anni precedenti.

I requisiti per poter partecipare al bando per chiedere la gestione sono essere enti e associazioni senza scopo di lucro (in via prioritaria); si deve offrire la durata minima del centro (giorni dal lunedì al venerdì) di n. 4 settimane nel periodo intercorrente dal 3 al 28 luglio (per i gruppi di bambini dai 3 ai 5 anni) e n. 6 settimane nel periodo intercorrente dal 12 giugno al 28 luglio (per i gruppi di bambini dai 6 ai 17 anni). E' inoltre richiesta l'applicazione di una quota massima settimanale fino a 120,00 € (pasto incluso).

I soggetti interessati hanno avuto tempo di inviare la propria manifestazione di interesse dal giorno 24/05/2023 alle ore 23.00 del giorno 28/05/2023.