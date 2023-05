Occhieppo Superiore, aperto il cantiere in via Martiri della Libertà - Foto pagina FB Emanuele Ramella Praliungo

E' partito lunedì 22 maggio ad Occhieppo Superiore il cantiere in via Martiri della Libertà, nel centro del paese, dove si svolgeranno lavori di manutenzione di cui il paese aveva bisogno da tempo.

Lo ha annunciato sui propri canali social il Sindaco, Emanuele Ramella Pralungo: “Il 22 maggio abbiamo iniziato il secondo grande intervento sulla viabilità cittadina! Sarà un cantiere complesso e lungo e purtroppo comporterà dei disagi. Era pero inevitabile visti che i sottoservizi, che non erano manutentati complessivamente da molti decenni, avevano necessita di essere manutentati e rifatti”.

Secondo il primo cittadino, con questi lavori e quelli in via Castellazzo, Occhieppo Superiore avrà un volto nuovo: “Finanziamo i cantieri di via Castellazzo e via Martiri con fondi ottenuti vincendo bandi nazionali, e tramite gli investimenti di una società partecipata. Cantieri che comportano una spesa superiore a 1,5 milioni di euro, ma che hanno un peso esiguo sulle casse comunali visto che investiamo poco più di 100 mila euro di nostri fondi".

“Mi scuso, sin da subito, - conclude Ramella Pralungo - per i disagi e ricordo che siamo sempre a disposizione per migliorare le fasi del cantiere che non dovessero funzionare perfettamente. Grazie a tutti per la pazienza”.