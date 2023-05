Adunata a Udine: Anci e Penne nere hanno rinnovato il protocollo su Protezione civile e sicurezza urbana, FOTO

In base a tale convenzione, ANCI e ANA avviano una fattiva collaborazione sulle tematiche di protezione civile e sicurezza urbana. Individueranno e svilupperanno un programma di azioni comuni per una migliore e più efficace azione, sia in un'ottica preventiva sia di intervento emergenziale, per concorrere a garantire sicurezza ai cittadini. In caso di evento calamitoso ANA fornisce, in accordo e per il tramite di ANCI ai 14 comuni capoluogo di Città Metropolitana, nell'ambito della colonna mobile di Protezione Civile degli Enti Locali, l’eventuale supporto logistico per la movimentazione e l’installazione delle strutture a supporto dei Comuni colpiti. ANCI, dal canto suo, si impegna tra l’altro a promuovere presso i Comuni la stipula o il rinnovo dei contratti di concessione d’uso a Sezioni e Gruppi ANA degli immobili di proprietà comunale adibiti o da adibirsi a sedi delle Sezioni o dei Gruppi stessi.

“Si tratta di una firma molto importante – ha sottolineato il Presidente Favero – perché continua una felice tradizione di collaborazione tra gli Alpini, che sono profondamente legati al territorio e gli Enti Locali che del territorio sono custodi e curatori. Sono certo che tale legame continuerà proficuo e continuerà a svilupparsi nell’ambito di una sinergia operosa che dà e ha sempre dato risultati concreti”.