AAA. Società tra professionisti in Biella Ricerca Full Time:

Laureato/a o diplomato/a discipline economiche con formazione in paghe e contributi da adibire alle seguenti mansioni:



gestione in autonomia di un pacchetto clienti con assunzioni, cessazioni, proroghe o trasformazioni del rapporto di lavoro;



rilevazione cartacea ed elettronica delle presenze; elaborazione dei cedolini paga; elaborazioni/comunicazioni obbligatorie;



controllo adempimenti periodici ed annuali; elaborazioni costi del personale per reporting controllo di gestione e bilancio



di esercizio, anche per centri di costo.



R.A.L. Euro 40.000,00 o commisurata a reale esperienza dimostrabile.

Orario di lavoro: FULL TIME



Per candidarsi a colloquio scrivere alla mail Studio@studio-mrg.it