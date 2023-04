Weekend in Ebike, percorsi e itinerari biellesi, nuova tappa: il Monte Casto

Nuova uscita della settimana, Ebike Biella, tester di percorso, ci propone: il Casto, con un percorso di 42 km, 1.235 d+.

L'avvicinamento non è quello solito: si passa dalla palestra di roccia di Tollegno per raggiungere direttamente Andorno e da lì si va verso il tagliafuoco più basso del Casto. Poi ci ritroviamo a risalire i single trek che normalmente si percorrono in discesa. Con un percorso "quasi" rettilineo e qualche breve "spinta" qua e là, si arriva a Pratetto.

A questo punto Bielmonte è li a due passi. Tra i due sentieri che da Capanna Volpi salgono al Bocchetto Sessera, si prende quello di destra che a parte un paio di tornanti rognosi è pedalabile fino sopra.

Dal Bocchetto Ebike Biella opta per un giretto "da dietro" fino al laghetto artificiale, si sale al Monte Marca, quindi, inizia la lunga cavalcata partendo dalla Buca di Forno e proseguendo dietro al Piazzale 2 lungo il sentiero riporta al Bocchetto (tratto parecchio rotto da affrontare con attenzione).

Ritorno a Pratetto, percorrendo l'altro trails,. Ultimo single trek è la direttissima del Casto. Pulitissima e con fondo appena umido, stupenda, e grazie a chi si è sbattuto per pulirla cosi bene.

Alla fine l'esperimento di Ebike Biella si conclude con 42 km, 1.235 d+ completato i 3h.

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella

Per info 3335 825 7613