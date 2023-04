Quando si parla di rimozione e smaltimento Eternit o quando si scrivono gli articoli per descrivere questo tipo di cosa così importante è chiaro che si entra in un ambito molto delicato e anche molto tecnico rispetto al quale comunque è sempre utile avere delle informazioni generiche ma precise, perché sono delle informazioni che in un certo momento e in determinate circostanze ci potrebbero anche servire

Intanto tutti sappiamo o tutti dovremmo sapere che comunque l'eternit è un mix di un materiale composto da fibre di amianto e cemento,così come sappiamo che lo stesso veniva molto utilizzato Soprattutto negli anni sessanta e negli anni Settanta per vari tipi di scopi e quindi per costruzione di tetti, tubi, edifici e purtroppo non solo parliamo di edifici privati che già di per sé come vedremo è un qualcosa di molto grave ,ma anche di edifici pubblici e parliamo di edifici pubblici dove ci sono persone fragili e quindi pensiamo agli ospedali o pensiamo alle scuole dove ci stanno i bambini

Il punto era che all'epoca questo tipo di materiale veniva molto preso in considerazione per esempio dagli imprenditori edili perché eras un materiale molto versatile e molto economico, finché poi purtroppo si è iniziato a capire dei danni che può provocare alla salute e sono danni che possono apportare una persona alla morte, visto che quelle fibre di amianto friabile sono invisibili e possono essere inalate inavvertitamente e queste provocano malattie molto gravi come appunto dei cancri al polmone

Quando a un certo punto ci si è reso conto che le persone ci morivano e per esempio le persone che lavoravano nelle imprese edili e e dopo tante polemiche e inchieste giornalistiche la politica si è vista costretta a bandirlo per legge nel 1992 anno dal quale non si possono più costruire degli edifici con questo materiale

Il punto è che rimanevano molti edifici dove c'è questo Eternit all'interno e quindi la stessa legge ha previsto delle regole per quanto riguarda lo smaltimento e la rimozione e la bonifica e soprattutto il trasporto in tutta sicurezza in discarica e soprattutto ha stabilito che ci sono delle imprese nel settore che se ne devono occupare, imprese che sono allertate dal proprietario dell'edificio che avrà dovuto allertare anche la sua ASL di riferimento

Un intervento di rimozione e smaltimento dell'eternit non è per niente facile

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un intervento di rimozione e smaltimento dell'eternit che comunque deve essere affidato alle imprese nel settore non è per niente facile, e Infatti queste ultime intanto dovranno fare un sopralluogo e dovranno fare un'analisi per accertarsi della presenza di questo materiale così pericoloso e poi predisporre un intervento con tutti i protocolli di sicurezza del caso per proteggere anche le persone che ci lavorano all'interno, sia nella fase della rimozione e dello smaltimento che nella fase poi del trasporto in discarica

E comunque ci sono varie imprese in questo settore, e bisognerà andare a farsi fare vari preventivi e poi scegliere quello che più ci conviene