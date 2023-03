Biella, messa in sicurezza scuole: si comincia dal Liceo Scientifico

Cominceranno dal Liceo Liceo Scientifico di Biella gli interventi di messa in sicurezza dal punto di vista sismico degli edifici scolastici biellesi.

Interventi che comporteranno lo spostamento di 15 classi dell’istituto nel prossimo anno scolastico. “Abbiamo fatto una riunione con il Comune di Biella – dichiara il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo - con cui stiamo lavorando per cercare la soluzione migliore per tutti. In linea di massima 5-6 classi saranno trovate all’interno dello stesso liceo, ed altre 5-6 saranno ricavate a Città Studi. Quindi stiamo lavorando per individuare le restanti classi”.

E’ molto difficile che queste altre classi saranno nell’ex Sala Bingo di via Lamarmora: “Abbiamo proposto questa soluzione – precisa Ramella Pralungo - al proprietario di questa sala, che è una società partecipata dell’Esselunga. Società che, dopo molto tempo dalla nostra proposta, ci ha risposto che devono parlare con la sede centrale. Quindi verosimilmente non andremo lì perché i tempi di risposta sono troppo lunghi”.

Dopo lo Scientifico toccherà al Liceo Classico Sella. “Per l’anno prossimo – spiega il Presidente Ramella Pralungo– cerchiamo anche 15 aule per gli studenti del liceo artistico che oggi sono in ludoteca”.