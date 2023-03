12 giornalisti nazionali in tour per il Biellese

In occasione dell’inaugurazione della V edizione di “Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni” è stato organizzato un press tour di due giorni (sabato e domenica), in collaborazione con Discover Biella e Regione Piemonte, che ha visto la partecipazione di dodici giornalisti nazionali. Inserito nelle attività di Woolscape, Il Paesaggio della Lana nel Biellese, progetto nato lo scorso settembre dalla collaborazione di tre realtà biellesi DocBi, Fondazione Cittadellarte e Associazione Fatti ad Arte che ha lo scopo di promuovere e valorizzare il rapporto virtuoso tra l’attività produttiva tessile e il “patrimonio” culturale e paesaggistico biellese, il tour ha permesso agli invitati di conoscere a 360 gradi le ricchezze del Biellese.

Partendo dalla Fondazione Pistoletto-Cittadellarte, i giornalisti hanno apprezzato le opere del Maestro Pistoletto per poi giocare al “Gioco dell’Arcipelago”, un gioco che nasce dalla voglia di far conoscere meglio il territorio biellese e le sue caratteristiche. Consiste nel progettare un itinerario alla scoperta del Biellese, utilizzando come punto di partenza gli oltre 100 luoghi mappati dalla mo-stra Città Arcipelago e dai laboratori ad essa collegati.

Avviati nel 2021, e in continua evoluzione, sono frutto di una forte sinergia con le istituzioni e le organizzazioni private dedite allo sviluppo territoriale integrato e sostenibile. Sempre in Fondazione Pistoletto ai giornalisti è stato presentato il ricco programma che Fatti ad Arte ha predisposto per il progetto Woolscape, dalla Mostra “Intrecci dell’Esistere” dell’artista ira-niana Elham Aghili, al convegno dedicato alla Giornata della Lana del prossimo 5 aprile, alle atti-vità legate alla conoscenza del territorio attraverso i suoi Maestri Artigiani, con seminari, visite alle botteghe e vacanze esperienziali.

Il tour è proseguito alla Casa Zegna, aperta in occasione delle giornate Fai, dove i giornalisti hanno visitato il Museo “From Sheep to Shop” e i reparti produttivi dell’azienda e hanno potuto così scoprire il processo produttivo della lana. Il tour si è poi spostato alla Fabbrica della Ruota a Pray, un esempio virtuoso di come può essere recuperato e valorizzato un reperto di archeologia industriale grazie ad attività culturali e di ricerca storica. Qui gli ospiti hanno visitato l’importante archivio che contiene oltre 70 fondi industriali, i vecchi macchinari esposti e l’installazione inaugurata per Woolscape che vuole guidare il visitatore a prendere consapevolezza di come lo sviluppo industriale abbia modificato in profondità il paesaggio fisico e mentale della gente biellese. La prima giornata di tour si è conclusa infine con la visita al Me\Bo Museum e con la degustazione dei Formaggi Botalla in abbinamento alle Birre Menabrea.

Domenica il tour si è spostato a Biella Piazzo, nei palazzi storici di Ferrero e Gromo Losa, qui i giornalisti hanno potuto apprezzare la V edizione della rassegna “Viaggio. Orizzonti, frontiere, gene-razioni”, con l’incontro con Giovanni Soldini, con l’archivista Danilo Craveia, con il sarto di Dakar Cheikh, le mostre di Nicola Magrin, Vittorio Sella, Luciano Monti, Marco Palmieri, Natalino Russo, Grazia Amendola e tanto altro ancora. Gli inviati hanno soggiornato in due bellissime realtà ricettive del Biellese: il Relais Santo Stefano e Centovigne - Castello di Castellengo. Vista la buona riuscita del tour e gli apprezzamenti ricevuti dai giornalisti pensiamo che con “Wool-scape, il paesaggio della lana nel Biellese”, si stiano mettendo le basi per costruire un nuovo modo di visitare il Biellese.