Chiari e Montegrotto Terme: le tappe della ginnastica Pietro Micca

Montegrotto Terme sabato 11 marzo, la ritmica della Pietro Micca parte in trasferta per la seconda prova del campionato di Serie C.

La squadra composta da Bocchino Francesca, Garizio Angelica, Meirone Letizia, Nelva Margherita e Sansone Asia propone un programma difficile ma d’impatto, su una pedana di alto livello. In pedana propongono i loro cavalli di battaglia con una composizione rodata: Bocchino alle clavette, Garizio alla palla (per lei esordio sulla pedana di serie C), Meirone al nastro e Nelva al cerchio. Buona la prova delle ragazze con ottimi feedback positivi, concludono la loro prova con un buon 28esimo posto, difendendo egregiamente il nome di Pietro Micca.

“Anche quest’anno un vivaio interamente biellese” ci racconta la direttrice tecnica Marta Nicolo, che accompagna le ragazze insieme alla tecnica Irina Liovina “atlete che hanno iniziato con Pietro Micca e con determinazione e impegno hanno raggiunto ora un livello altamente competitivo. I feedback sono sempre positivi, si lavora con grandi obiettivi in mente e le ragazze migliorano a ogni prova. A loro i nostri complimenti, siamo molto orgogliose di questo team.”

Chiari domenica 12 marzo, le ragazze della ginnastica estetica di gruppo partecipano alla seconda prova del Campionato Italiano con ottimi risultati. Per questa prova di campionato le tecniche Federica Mercandino e Elisabetta Rosso presentano tre squadre a competere per il titolo italiano di questo anno sportivo. La squadra del livello Start Up categoria Under 14 con un frizzante esercizio a tema Rock ‘n Roll è composta da: Barbero Sofia, Bottacin Sara, Kyanchenko Alona e Penna Amalia. Con una bella esecuzione vincono l’oro e salgono sul primo gradino del podio. Sempre per il livello Start Up categoria Over 14 invece abbiamo altre quattro atlete che presentano il loro nuovo esercizio con tema flamenco, si tratta di: Porcu Priscilla, Bullio Sophie, Fontanelli Giulia e Beltramello Agnese. Anche per loro buona la prima, con soddisfazione guadagnano l’oro e il primo gradino del podio.

Ritorna sulla pedana dopo mesi di fermo, la squadra del livello Internazionale Long Program Senior, rinnovata e maturata, composta da: Rosso Carolina, Turetta Mia, Barichello Emilia, Rizzo Sophie, Monguzzi Angelica e Sansone Chiara. Una composizione moderna apprezzata dal corpo giudicante, tanti i feedback positivi per la crescita delle atlete, che terminano la loro gara con la medaglia d’argento al secondo posto. “Siamo entrambe soddisfatte del lavoro delle tre squadre” parla la tecnica Elisabetta Rosso “ora si punta a migliorare le composizioni e valutare un percorso di crescita in visione della prossima competizione.”