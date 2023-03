Dellarovere riconfermato presidente di ATC-CA BI1

Ieri mattina presso la sede della Provincia di Biella si è insediato il nuovo comitato di gestione di ATC-CA BIELLA1, ente formato da 6 rappresentanti delle Associazioni Venatorie, 6 rappresentanti delle Associazioni agricole, 4 Rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e 4 rappresentanti degli enti locali.

“Rappresentare i cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed enti locali per tre anni è stato un onore – spiega Guido Dellarovere - E venire confermato all’unanimità (18 voti su 18 votanti, erano solo assenti 1 rappresentante degli agricoltori e 1 rappresentante degli enti locali) in questo prestigioso incarico, un grande onore. Ringrazio quindi tutti coloro che mi hanno votato, dimostrando di apprezzare quanto fatto per il mondo venatorio e l’ambiente nel corso del mio precedente mandato. Un grazie, anche, a chi è uscito dal Comitato di gestione, dopo un lavoro proficuo e di spessore. Il lavoro paga, dicevano gli anziani”.