New Generation Taekwondo in gara, ecco i risultati ottenuti

Le prime due settimane di marzo sono state intense di eventi per la società New Generation Taekwondo, guidata dai tecnici Stefano e Giorgio Moi. La società ha partecipato a due appuntamenti di gara, settore combattimento, che hanno interessato i più giovani, con un'adesione massiccia tra i propri piccoli iscritti, provenienti dalle province di Vercelli e Biella.

Il primo, l'11° edizione del Trofeo Lanterna, domenica 5 marzo, storica competizione con sede a Genova dedicata a tutte le categorie più giovani fino ai 17 anni, organizzata dal Maestro Fabrizio Terrile, nel 2023 con sede al PalaFiumara e con un record di presenze di oltre 550 atleti: per la New Generation Taekwondo hanno partecipato 10 atleti, con un medagliere complessivo di due medaglie d'argento e due medaglie di bronzo. La seconda, domenica 12 marzo, si è svolta una delle primissime competizioni dedicate ai più piccoli, organizzate all'interno di un ampio progetto che vede protagonista FITA (Federazione Italiana Taekwondo) ed è promosso da Sport e Salute e il Dipartimento dello Sport: il Kim e Liu Nord Ovest, organizzato il 12 marzo per le regioni di Piemonte, Lombardia e Liguria, evento con un calendario nazionale nelle varie aree, totalmente dedicato alla promozione dello sport tra i bambini tra i 6 e gli 11 anni, progetto in cui rientrano diverse azioni educative attraverso lo sport che intendono affermare l'attività sportiva come strumento primario di socializzazione e valorizzazione delle attività sul territorio.

La competizione del Kim e Liu Nord Ovest si è svolta presso il palazzetto di Giaveno e ha visto la partecipazione di circa 250 iscritti, 12 i piccoli partecipanti della New Generation Taekwondo. I risultati non sono mancati: il medagliere complessivo è di un oro, due argento e sette bronzo. I partecipanti in gara nelle due competizioni: Categoria Beginners: Emma Santagiuliana (oro Kim e Liu), Livio Avondo (argento Kim e Liu), Omar Decaminada (bronzo Kim e Liu); Categoria Children: Thomas Benanchietti (argento Kim e Liu), Mirko di Ruocco, Dina Ferraris Potino, Edoardo Morino (bronzo Kim e Liu), Luca Cosentino; Categoria Kids: Douhabi Bassem (oro Kim e Liu), Nino Wayan Bona, Antonio Clerico e Eduardo Sava (bronzo Kim e Liu); Categoria Cadets: Margot Avondo e Elena Bozzo (entrambe argento Trofeo Lanterna), Edoardo Cominazzi; Categoria Junior: Liam Bertoloni (argento Trofeo Lanterna), Gabriel Spano.

"Siamo entusiasti di questi eventi di gara, dedicati in particolare ai più piccoli, che ci permettono di far fare esperienza senza essere troppo distanti da casa, molto spesso non è semplice organizzare le trasferte lontane, specie per i bambini, e siamo felici che le famiglie, che ringraziamo per tutto il sostegno, abbiano aderito con entusiasmo a queste competizioni".

Il commento dei tecnici: "Inoltre, complessivamente vediamo che il lavoro fatto in palestra sta dando i suoi primi frutti: due ori sfiorati per poco al Kim e Liu e soprattutto tanta concentrazione e grinta da parte dei ragazzi, oltre la metà al loro primo o secondo debutto in gara". La società non dimentica, inoltre, un ulteriore evento molto importante per uno dei suoi atleti: l'11 marzo si è tenuta la storica premiazione Sportivo Cossatese dell'Anno, organizzata con il patrocinio del comune di Cossato, che tra tutti i premiati ha visto protagonista Samuele Giardina, atleta della New Generation Taekwondo, vice campione italiano cinture rosse nel 2019 e premiato per i risultati raggiunti nella sua carriera sportiva.