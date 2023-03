In Spagna inizia il Costa Brava, c'è anche Rally & Co

Parte questo weekend con il 71° rally costa brava in Spagna il campionato europeo rally storici che per la prima volta vedrà al nastro di partenza un equipaggio biellese targato rally & Co.Al via con il numero 53 sulle portiere Pierluigi Porta e Giuliano Santi che a bordo della consueta Ford Escort Rs seguita dalla fpower di sostegno, affronteranno i 176 km di prove speciali suddivisi in 13 tratti cronometrati puntando ad un passo veloce ma regolare. La lunghezza della gara inusuale per i canoni italiani che si attestano sempre su 100 km è la grande incognita, che riporta ai tempi in cui i rally erano anche delle gare di durata e non solo di pura velocità.