Oltre 4.000 fisioterapisti alle urne in Piemonte e Valle d'Aosta

Per la prima volta le fisioterapiste ed i fisioterapisti sono chiamati a votare l'Ordine che li rappresenterà nei rapporti con le Istituzioni: un traguardo importante conquistato in oltre 60 anni di attivismo a tutela della professione e della salute dei cittadini.

Dopo due anni di rappresentatività all’interno di uno dei 19 Albi dell’Ordine TSRM PSTRP insieme ad altre 18 professioni sanitarie, i fisioterapisti sono la prima categoria professionale che da Albo di un multi-Ordine ottiene in numeri per la costituzione di un suo Ordine. Per l’esattezza, in Piemonte e Valle d’Aosta sono oltre 4.000 i fisioterapisti che saranno rappresentati dall’Ordine interregionale.

Il lavoro da fare è tanto: la lista candidata “Fisioterapisti Insieme” ha evidenziato cinque punti chiave su cui basare la progettualità per il mandato 2023-2027, all’insegna della tutela della salute dei cittadini, del dialogo con le istituzioni, della valorizzazione dei giovani, della formazione universitaria e professionale di qualità, del coinvolgimento dei territori e del sostegno e diffusione del modello di accesso alle cure fisioterapiche in collaborazione con il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta e la farmacia dei servizi: la fisioterapia di prossimità.

CALENDARIO incontri con i candidati:

Novara: Venerdì 3 marzo ore 17.30 | Hotel Cavour, Sala riunioni | Via San Francesco d'Assisi 6, Novara

Aosta: Venerdì 10 marzo ore 17.00 | Ospedale Umberto Parini, Sala Riunioni (4°piano, vicino alla biblioteca) | Viale Ginevra 1, AostaAltri incontri sul territorio in definizione.

Quando e dove si vota

Sabato 18 marzo dalla costituzione della commissione alle 18.00 | Torino: NH Hotel Santo Stefano, Via Porta Palatina 19Domenica 19 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 |

Aosta: Sede Ordine Professioni Infermieristiche, Via CJ Boson 6Domenica 19 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 | Novara: Sede Ordine TSRM-PSTRP, Vicolo Dell'Arco 2Lunedì 20 marzo dalle ore 12.00 alle ore 18.00 | Fossano Sala Brut e Bon, Piazza dompè 13/a