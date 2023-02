Medici gettonisti, Cirio rivendica una scelta obbligata: “La vita dei piemontesi non ha prezzo”

“La vita dei cittadini piemontesi non la valuto a prezzo”. E’ questa la risposta indiretta del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al problema sollevato dalla presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti Maria Teresa Polito circa lo smodato ricorso ai medici gettonisti in Piemonte.

“Si è obbligati a ricorrere ai gettonisti, sapendo che è oneroso, ma è anche doveroso perché la vita dei piemontesi non la valuto a prezzo” ha precisato Cirio. “Il gettonista non è un medico strutturato e a volte c’è il rischio di non garantire continuità” ha poi proseguito il Governatore.

“Il fatto che anche la Corte dei Conti abbia voluto segnalare al Ministero la necessità di superare il numero chiuso a Medicina e nelle specializzazioni è una buona cosa e l’unione fa la forza, quindi ci unisce nel chiedere al Governo e al nuovo ministro un intervento risolutivo in tal senso” ha affermato il presidente della Regione.

Cirio ha però sottolineato come il la presidente Polito abbia comunque riconosciuto il lavoro della Regione che nonostante tutta la situazione emergenziale è riuscita a pagare i debiti contratti in precedenza: “È stato riconosciuto, ed è per me motivo di grande orgoglio, perché vengo da una terra dove i debiti si pagano. Stiamo mantenendo gli impegni”.

“Quest’anno - ha concluso Cirio - paghiamo oltre 500milioni di debito del passato. Ci è anche stato riconosciuto lo sforzo che facciamo per mantenere i servizi, nonostante ad esempio non ci siano i medici”.