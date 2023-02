A breve la Chiavazzese tornerà ad allenarsi “in casa”. Finito il mega restyling in viale Venezia, FOTO

Buone notizie per la Chiavazzese che a breve non dovrà più chiedere di essere ospitata in altri campi per fare allenamenti. Per le partite bisognerà aspettare ancora un po', ma un passo alla volta. Il campo sportivo di Viale Venezia è comunque pronto per ospitare i calciatori. Il cantiere è stato chiuso e sono già stati affissi gli striscioni sia della Chiavazzese che anche quelli degli sponsor a bordo campo.

“I lavori in viale Venezia sono finalmente terminati – spiega l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola - . A giorni assegneremo formalmente alla Chiavazzese il campo e potrà tornare ad allenarsi “in casa”. Ci vorrà ancora un po' di più, una trentina di giorni perchè possa tornare a giocare, ma ci arriveremo. Quello però non dipende da noi perchè deve rilasciare il permesso la Federazione Calcio”. A mancare ancora all'appello sono le luci che dovrebbero essere usate di notte. “Al momento non si può ancora immaginare quando si faranno i tornei in notturna – conclude Moscarola - . Il problema è che nel progetto di restyling non erano state previste le torri faro, quindi per metterle dobbiamo aspettare, ma arriveremo a fare anche quello”.

Il progetto del campo era stato inserito dall'allora giunta Cavicchioli nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", dove il Comune è arrivato terzo su 451, dopo Brescia e Ancona portandosi a casa 2 milioni di euro (altrettanti li metterà l'amministrazione). L'esecutivo era stato licenziato nel 2019. I lavori erano invece iniziati a febbraio del 2020.