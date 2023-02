Come tutti possono intuire quando si sente parlare o si leggono articoli come questo di centrale operativa di telesoccorso si sta facendo riferimento a questo servizio così importante che è un servizio che fa parte dell'assistenza domiciliare, ma è un tipo di assistenza domiciliare a distanza e non dal vivo se così possiamo dire

D'altra parte anche in questo ambito la tecnologia ha fatto passi da gigante e ha messo a disposizione questi servizi per le fasce della popolazione cosiddette fragili e soprattutto hanno messo a disposizione questo tipo di servizio per le famiglie di queste persone e quindi parliamo di persone anziane, o persone che hanno una qualche forma di disabilità o comunque persone che hanno bisogno sempre di supporto e di aiuto sia dal punto di vista pratico, e sia dal punto di vista emozionale che è un qualcosa di altrettanto importante come tutti sappiamo

E non è per niente un caso che stiamo parlando di un servizio che praticamente funziona 24 ore al giorno tutto l'anno e questo tipo di centrale operativa può gestire qualsiasi tipo di emergenza in qualsiasi orario in poche parole

Praticamente verrà messo a disposizione dell'utente in questione o un'app per lo smartphone se lo sa usare che potrà utilizzare per contattare questa centrale in caso di problemi e di urgenze e le persone che lavorano all'interno di questa centrale operativa di telesoccorso dovranno sapere come gestire questa emergenza magari chiamando anche i soccorsi quando sempre e quindi chiamando l'ambulanza o chiamando le forze dell'ordine dipendendo dalla circostanza

Ma noi dicevamo che comunque è un servizio utile anche dal punto di vista emozionale perché ci potrebbero essere degli accordi che prevedono che questi operatori telefonino qualche volta a settimana queste persone per sapere come stanno e si hanno bisogno di qualcosa e questo significa che non si sentiranno mai sole e si sentiranno sempre supportate dalla società che poi è quello l'obiettivo e l'anima anche di questo servizio se ci pensiamo bene

Un servizio di telesoccorso può essere utile per tante persone in difficoltà

In ogni caso come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come in realtà abbiamo specificato anche nella prima qui si tratta di un tipo di servizio che è utile per molte persone diverse tra loro e sempre in difficoltà e quindi avere delle informazioni precise non guasta

Tra l'altro dobbiamo dire che mentre alcune persone potrebbero non potersi permettere una sorta di servizio di assistenza domiciliare dal vivo perché i costi sono più alti in questo caso parliamo di costi abbastanza gestibili perché si parla di costi di abbonamento come tutti possiamo avere un abbonamento su Internet quanto per capirci.

E di sicuro un familiare di una di quelle persone che abbiamo menzionato all'inizio sarebbe felice anche di regalare questo tipo di abbonamento perché significherebbe stare anche più tranquilli per esempio quando sono al lavoro e hanno un genitore o nonno anziano che comunque non sanno come accudire e come supportare In poche parole