Biella Digital Focus, sarà ospite Giorgio Minguzzi

Il CRM (Customer Relatonship Management) è una strategia di approccio al mercato che permette di coltivare la relazione con i propri clienti in maniera efficace e sostenibile. Grazie ad un approccio efficace agli strumenti digitali disponibili, è possibile creare un progetto CRM di successo che non si areni dopo pochi mesi e che porti valore.

"CRM, dal contatto al contratto" è dunque l’argomento al centro del prossimo Biella Digital Focus, webinar organizzato dall’Unione Industriale Biellese in programma lunedì 27 febbraio dalle 17.30 alle 18.15.

Il protagonista dell’incontro sarà Giorgio Minguzzi che dialogherà con Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici Uib, e Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e vice presidente Uib con delega alla Digitalizzazione. Durante il focus sarà inoltre dato ampio spazio alle domande dei partecipanti.

Giorgio Minguzzi è un Temporary Marketing Manager che lavora per aziende italiane e straniere. Si occupa di Digital Transformation, aiuta le aziende a ripensare e a dare vita a strategie di digitali per vendere di più, trovare nuovi clienti, fidelizzarli, aumentare la marginalità. E' anche uno dei più conosciuti podcaster italiani. Nel suo show racconta l’impatto del digitale sul lavoro e le vendite: https://merita.biz/podcast.

Biella Digital Focus è il ciclo di webinar per approfondire diversi temi legati alla digitalizzazione organizzata dall'Unione Industriale Biellese e dedicata alle imprese. Gli appuntamenti proseguono una volta al mese fino a maggio, quando si terrà il Biella Digital Summit 2023, la seconda edizione del convegno organizzato dall'Uib per fare il punto sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione e il loro impatto sulla competitività dell'impresa. La partecipazione ai webinar Biella Digital Focus è gratuita e aperta a tutti gli interessati. L’evento si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom, e darà ai partecipanti la possibilità di interagire con gli ospiti e porre le proprie domande. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link.