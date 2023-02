L'ultimo saluto in Duomo a Giuliano Fighera. Don Paolo Boffa: "Ti chiediamo un ultimo servizio che profumi di eternità"

"Giuliano, devi farci un ultimo servizio. A chiedertelo non sono i giornali con cui con dedizione hai lavorato, ma siamo noi, i tuoi cari, papà e mamma, ti chiediamo un ultimo servizio che profumi di eternità", queste le parole pronunciate oggi 16 febbraio in cattedrale da Don Paolo Boffa Sandalina, per dare l'ultimo addio a Giuliano Fighera, fotografo e alpino, molto conosciuto nel Biellese ma non solo, morto all'Ospedale degli Infermi di Ponderano martedì 14 febbraio (Leggi lutto nel Biellese).

Presenti in Duomo oltre ai famigliari tanti amici, i "suoi" Alpini, e tante persone della realtà del territorio che Giuliano ha conosciuto negli anni grazie al suo lavoro.

"In questo momento - ha proseguito Don Paolo - tu devi raccontarci, devi fotografare quella luce che è speranza, ci devi rappresentare l'immagine del cielo a noi che siamo qui sulla terra".