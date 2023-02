PO.IN.TEX – Città Studi Biella missione in Indonesia per il progetto EU-ALLIANCE

È appena terminata la trasferta in terra Indonesiana di Po.in.tex, Polo di Innovazione Tessile gestito da Città Studi Biella. La mission a Jakarta rientra tra le iniziative europee del progetto EU-ALLIANCE di cui il cluster è partner. La missione è stata finalizzata a supportare le aziende, operanti nel settore del tessile tecnico e dei materiali avanzati, interessate ad espandersi nel mercato della difesa e della sicurezza.

Il progetto prevede che i cluster, come Po.in.tex, forniscano supporto per lo sviluppo delle PMI nei mercati target del bando, anche creando attività di networking attraverso presentazioni, incontri B2B, B2C e visite mirate per favorire nuove opportunità di business. Sono stati 3 giorni intensi e ricchi di iniziative a cui ha partecipato, in rappresentanza del cluster italiano, Paola Fontana, Divisione Servizi Ricerca e Sviluppo di Città Studi Biella. L’apertura dei lavori, durante il primo giorno, è stata dedicata agli interventi di esperti nel mercato della difesa militare, come Vincent Piket, ambasciatore europeo, e di Sylvain Louvet, colonnello e consigliere militare europeo. In rappresentanza dell’Ambasciata italiana in Indonesia è intervenuto il Capitano Maurizio Pitton.

Il secondo giorno è stato riservato ai pitch di aziende europee e indonesiane, arricchito dalla partecipazione di Julie Rafton-Jolivet (coordinatrice di EU-ALLIANCE), che ha presentato le aziende associate al cluster francese Techtera (Proneem, Europrotect e VirHealth), mentre Paola Fontana (Po.in.tex) ha presentato l’azienda italiana Comec Innovative. L’ultimo giorno di missione, grazie ai B2B e al matchmaking tra imprese europee e quelle indonesiane, forse è risultato il più rilevante per le aziende. Infatti si sono svolti circa 40 tra incontri B2B e B2C e incontri mirati utili per far emergere le potenzialità delle imprese partecipanti. Inoltre sono stati anche pianificati incontri on-line con aziende europee che non hanno potuto partecipare alla missione.

“L’Indonesia è un mercato complesso, e per le imprese italiane non è sempre semplice stabilire collaborazioni con quelle indonesiane- sostiene Paola Fontana, di Città Studi (Po.in.tex)-. Anche per questo motivo credo che missioni come questa siano fondamentali, e che rappresentino un importante primo passo sia per semplificare le modalità di collaborazione, sia per dare una visione più ampia e diretta delle molteplici possibilità offerte nei settori tessili, della sicurezza e della difesa”. Oltre a Po.in.tex, gli altri cluster che hanno partecipato all’iniziativa del progetto EU-ALLIANCE sono stati: Techtera (Francia), Systematic (Francia), SIIT (Italia) e NIDV (Olanda). Per tutti la missione è stata un’utile occasione di confronto tra i vari partecipanti italiani, francesi e olandesi per futuri sviluppi di business.