I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Dante Alighieri a Gattinara per spegnere le fiamme che hanno avvolto una roulotte per cause che i Carabinieri accerteranno.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118 di Gattinara che si sono occupati delle persone, per fortuna illese, che abitavano la roulotte.

L'intervento è proseguito sino alla completa messa in sicurezza dell'area e agli accertamenti dei Carabinieri e dei Forestali.