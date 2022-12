Dal Nord Ovest - Fuoristrada si ribalta, nessun ferito

Ieri mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Verbania, con una squadra dalla sede centrale e una squadra dal distaccamento dei volontari di Stresa, sono intervenuti per un incidente stradale in prossimità del comune di Brovello Carpugnino, su via per Carpugnino e Graglia, dove un fuoristrada si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Nessun ferito.

I vigili del fuoco hanno collaborato a rimuovere il mezzo e ripristinare la viabilità. Sul posto anche i carabinieri di Verbania e un' ambulanza da Arona.