25 novembre, l’Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Novara, VCO, Biella e Vercelli presentano i consultori

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza verso le Donne, l’Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Vercelli ha scelto di concentrare la propria attenzione sulla popolazione giovane presentando i Consultori, risorsa presente diffusamente sul territorio, all’interno della quale è possibile trovare spazi di ascolto e aiuto per tutte le persone che si trovino a dover subire violenza correlata alle relazioni affettive.

I dati ISTAT confermano l’aumento delle richieste di soccorso durante la pandemia e anche i femminicidi si mantengono a livelli molto elevati. Tra i casi di cronaca non mancano quelli perpetrati da giovanissimi, elemento che ha spinto l’OPO a concentrare sui giovani le iniziative del 2022. I materiali informativi della campagna sono tratti dall'osservatorio "Indifesa" di Terres des Hommes che ha scelto di esplorare le opinioni dei ragazzi e delle ragazze attraverso sondaggi proposti in collaborazione con ScuolaZoo, con un'attenzione particolare alla violenza veicolata dalla nuove tecnologie.

Anche le nuove generazioni sono sottoposte alla pervasiva presenza della violenza nelle loro vite. Per questo motivo si è pensato di proporre agli Istituti di Istruzione Superiore l'affissione di un poster allineato alle finalità della campagna “Orange the world” di UNWoman, la sezione delle Nazioni Unite che si occupa dei temi collegati alla condizione femminile. Sul poster sarà indicato il recapito telefonico del Consultorio più vicino. La pubblicazione del contatto avrà l’effetto di lasciare a disposizione dei giovani e delle giovani un punto di riferimento che possano utilizzare anche per altro genere di informazioni legate alla salute riproduttiva.

La presenza capillare di ostetriche sui presidi sanitari del Territorio del Piemonte orientale, garantisce di avere a disposizione personale formato nel rispondere ai bisogni di salute dei giovanissimi. La possibilità di promuovere le attività del Consultorio nelle scuole sarà un veicolo di facilitazione per avviare percorsi di prevenzione ritagliati sui bisogni concreti dei ragazzi e delle ragazze.

Le ostetriche partecipano alla comunità educante fornendo accoglienza, conoscenza e promozione della salute.