Ginnastica Biella, ottimo secondo posto a Torino

Warda Shimi, Veronica Pastorato, Rebecca Cangiano, Sarah e Sveva Botto hanno partecipato alla gara di Ginnastica Artistica Femminile a Squadre Gold, Zona Tecnica 1 a Torino, domenica 20/11/2022.

La gara per nulla facile, è stata portata a termine dalle giovani atlete biellesi con un ottimo secondo posto nonostante qualche errore alle parallele. Il risultato è valido al fine della qualificazione alla finale Nazionale prevista per il 16 -18 dicembre 2022 al Lido di Jesolo, dove Ginnastica Biella tenterà di qualificarsi alla finalissima di domenica 18 dicembre tra le migliori squadre di tutta Italia. Un risultato che rappresenta per la società ed i tecnici un meritato premio per il lavoro e l’impegno svolto in palestra con tanta passione. Si ringrazia il folto gruppo di supporto, che ormai accompagna ogni trasferta di Ginnastica Biella.