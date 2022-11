Cavaglià, degustazioni vini e mostre a Villa Salino

Degustazione di vini locali con visita della mostra inaugurale dell’artista biellese Carla Vallata. Questo il programma di “Aperitivando e non solo – Un tuffo nel passato”, l’iniziativa del Comitato Festa dei Giovani di Cavaglià, in programma sabato prossimo, 26 novembre, dalle 10 alle 13, a Villa Salino. Sarà presente anche il mercatino dell’usato. Per info: 347.7807689.