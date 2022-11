60 soggetti identificati e oltre 20 veicoli controllati in Valle Elvo

Proseguono i controlli straordinari del territorio predisposti dalla Polizia di Stato. Con un bilancio di oltre 60 soggetti identificati, molti dei quali con precedenti di polizia, e oltre 20 veicoli controllati si è conclusa la seconda giornata di controlli straordinari del territorio nei comuni della Valle Elvo.

L’attività, disposta dal Questore di Biella, come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica tenutoti presso la Prefettura di Biella, ha visto il coinvolgimento degli operatori della Questura di Biella, della locale Sezione di Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, e un’aliquota della Guardia di Finanza.

Durante le ore di controllo non sono stati registrati fenomeni di flagranza di reato. Attualmente è in corso la programmazione per la predisposizione di ulteriori servizi di controlli in determinate zone della città di Biella e della relativa Provincia diretti alla prevenzione e repressione dei reati.