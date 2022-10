Tre punti per la SPB Ilario Ormezzano Sai contro Chieri

Vittoria agevole per la SPB Ilario Ormezzano Sai, ieri sera al Forum contro la formazione di Chieri. I biellesi si sono dimostrati in controllo della partita fin da subito, gestendo il punteggio e riuscendo a chiudere con distacco tutti e tre i set giocati.

La SPB si conferma al comando del girone, avendo vinto tutte e quattro le gare disputate finora, senza lasciare indietro nemmeno un set. "Stanno cominciando a funzionare alcune dinamiche di squadra - dice coach Carlos Di Lonardo -. Sono molto soddisfatto e onestamente è la partita in cui ho visto meglio la squadra. Mi fa molto piacere vedere che quello che proviamo in settimana poi viene fuori al sabato. Non era una partita facile, siamo stati noi che l’abbiamo resa così perché abbiamo lavorato bene in ogni aspetto. Adesso dobbiamo tornare in palestra per continuare ad allenarci e a provare quelle cose che ancora non ci riescono al 100%.”

SPB Ilario Ormezzano Sai - Polisport Chieri 3-0

Parziali: 25-16; 25-17; 25-14.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 10, Debenedetti 2, Frison D. 15, Frison E. 3, Marchiodi 10, Scardellato 11, Ujkaj 4. Libero Vicario. NE: Gallo (L), Ricino, Sganzetta.