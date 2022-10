Brc, tutti i risultati del weekend

SERIE C 23.10.22 Volvera Rugby – Biella Rugby 12-14

Marcatori. Mete: Genovese. Penalty: Poli (3).

Marco Porrino, coach: “Partita vinta con una buona prova di orgoglio dei ragazzi sul finale. Purtroppo tatticamente indisciplinata: i giocatori per poco tempo hanno rispettato i principi del gioco. Hanno spesso giocato spostando lateralmente il pallone senza mai avanzare e questo non ci ha permesso di essere efficaci nel movimento offensivo. Quando siamo riusciti ad avanzare invece, siamo riusciti a fare belle azioni. C’è sicuramente ancora tanto lavoro da fare per crescere. I giocatori stanno lavorando bene. Continuiamo su questa strada che, al momento, ci ha portati ad essere primi del nostro micro girone. Vedremo cosa ci aspetta”.

U17 22.10.22 Stade Valdotain – Biella Rugby 12-12 (7-12) la partita è stata vinta da Stade Valdotain ai calci 3-2, dopo il risultato di parità al termine dei due tempi supplementari.

Marcatori. Mete: Grillenzoni, Chiorboli. Trasformazioni: Salussolia.

Brc: Grillenzoni; Meneghetti, Rava, E. Castello (cap.), Chiorboli; Salussolia, Besso; Borno, Avanzi, Pavesi; Mosca, Poli; Cacopardo, Curatolo, Bredariol. A disposizione: Marangon, Gnesotto, Pellegrini.

Marco Porrino, coach: “Buona prestazione dei ragazzi per la volontà e l’impegno. Un po’ indisciplinati, anche se si sono visti bei progressi nel gioco. C’è ancora tanto su cui lavorare, i ragazzi stanno crescendo e hanno fatto una discreta prova. Peccato la sconfitta ai calci, ma sul campo si sono viste buone cose”.

U17/15 F 22.10.22 Ivrea Rugby – Rugby San Mauro/Biella

Ivrea U15. Francescon, Balzano, Nicolosi, Smiraldi, Cipolletti, Costanza, Ferrando, Panizza (cap.).

San Mauro U15. Dalla Dea, Romano, Sferrazza, Siletti, Zacchi, Caria (cap.), Mariano, Miniscalco, Bersano. San Mauro/Biella

U17. Mazzon, Vian, Sasso, Grassi, Cipolletti, Pintonello, Guidolin, Mellini (cap.).

Fabiana Alaimo, coach U15: “Primo concentramento ad Ivrea per la nostra franchigia Under 15 femminile. La franchigia è scesa in campo con due squadre: Ivrea e San Mauro. Le ragazze di Biella, all’interno della franchigia di San mauro, hanno dimostrato di avere tanta voglia di tornare a giocare e l’hanno dimostrato dominando tutto il concentramento. Le partite disputate sono state contro Cus Torino, Volvera e il derby contro Ivrea. Si è vista un’ottima prova di squadra, dove la compattezza e l’organizzazione ha portato alla vittoria di tutte le partite. Grande determinazione da parte di tutte. Ottima prova anche per le esordienti biellesi Arianna Della Dea e Sara Zacchi. Abbiamo visto le squadre giocare sopra alle nostre aspettative e il lavoro di allenatori e accompagnatori è stato straordinario. Ovviamente questo è solo l’inizio”.

Alessandro Petronelli, coach Under 17: “Ottima prestazione delle nostre ragazze. Di particolare evidenza la partita disputata contro Volvera, dove le ragazze della franchigia, seppur in rosa ristretta, hanno avuto ragione sulle avversarie spendendosi fisicamente con grande generosità e facendo del sostegno offensivo il punto vincente del proprio gioco. Si segnala il debutto della biellese Emma Mazzon”.