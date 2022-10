Al Liceo Sella di Biella c'è il nuovo regolamento per la differenziata. Sanzioni per chi sgarra

Il Liceo Sella ha reso noto proprio in questi giorni all'interno della scuola il suo nuovo regolamento d'istituto sulla raccolta differenziata. Un documento semplice ma coinciso, che riguarda la sede centrale.

Obiettivo: migliorare la separazione dei rifiuti e l’educazione di tutti gli utenti dell’Istituto ad una corretta gestione degli stessi. "Gettare i rifiuti nel contenitore preposto è un dovere civile ed è obbligatorio per legge - si legge nel regolamento -. Se gli ispettori degli Enti preposti (Ufficio Ambiente del Comune di Biella, Seab) accertassero una raccolta dei rifiuti scorretta, l’Istituto potrebbe subire sanzioni amministrative. Pertanto tutti gli utenti della scuola, anche quelli occasionali o temporanei, devono differenziare correttamente i rifiuti". Spetterà a docenti e collaboratori scolastici vigilare sui comportamenti, e in caso di inadempienza si potrà fare ricorso a sanzioni disciplinari

Nell’Istituto, in tutte le aule, nei corridoi e negli uffici si trovano contenitori di colori vari con sacchetti neri per l'indifferenziato, contenitori bianchi con sacchi gialli o trasparenti per la plastica, contenitori gialli per la raccolta della carta; nei corridoi ci sono i contenitori per la raccolta dei tappi, e accanto alle macchinette per la ristorazione anche i bidoncini blu per l'alluminio e il vetro.

Nel documento sono contenute le regole per una corretta differenziazione, dunque quali sono i rifiuti riciclabili nei bidoni della plastica, della carta e negli altri. Si sottolinea poi come sia importante ridurre il più possibile la quantità di rifiuti personalmente prodotta. Ad esempio, si invita a riutilizzare più volte una bottiglietta prima di gettarla.

Fondamentale il rispetto: "Non sono accettabili rifiuti abbandonati sotto i banchi, gomme da masticare attaccate sotto banchi e sedie o gettate a terra, briciole o residui di cibo sparsi, eccetera".