“HelloPet!”, pazienti e animali si incontrano in ospedale a Biella. Una dozzina gli incontri a oggi

Era luglio quando presso la Sala riunioni della Direzione Generale dell’ASL BI è stato presentato il Progetto “HelloPet!”, uno spazio all’interno dell’Ospedale ASL di Biella in cui pazienti lungodegenti e pediatrici possono incontrare il proprio animale d’affezione, leggi qui "Io posso entrare". E ad oggi, sono già una dozzina gli incontri organizzati tra i pazienti adulti ricoverati e il proprio cane o il proprio gatto.

"Il progetto HelloPet! sta ottenendo un buon riscontro da parte dei pazienti che vanno incontro a lunghi periodi di ricovero o che presentano condizioni di particolare fragilità - dichiara l'Asl Biella - , perché risponde ad un'esigenza affettiva e personale che è in ognuno di noi. Il legame con il proprio animale d'affezione è infatti molto sentito dai degenti che stanno lontani a casa per molto tempo e che grazie a questa iniziativa ora hanno la possibilità di ricevere la loro visita.

Unico in tutto il Piemonte, "HelloPet!" è stato realizzato in collaborazione con il Punto Animal Friendly e non è comunque l'unica iniziativa che Asl di Biella ha avviato dall’apertura del nuovo ospedale, nell’ambito dell’umanizzazione. Nel 2018 nell'ambito di una rilevazione nazionale di AGENAS, l’ASL di Biella è risultata essere la prima realtà ospedaliera in Piemonte per il grado di umanizzazione delle strutture di ricovero, ottenendo nello stesso anno il "Premio "Andrea Alesini" promosso da Cittadinanzattiva per le buone pratiche dell’Umanizzazione delle Cure.

E' stata condivisa sin dall’apertura del nuovo ospedale l'idea che la struttura, con una dotazione tecnologicamente avanzata e con un buon comfort alberghiero, dovesse essere in un certo senso trasformata con una serie di interventi che la rendessero meno fredda e più gradevole.

Uno solo l'obiettivo: permeare contesti di assistenza, diagnosi e cura con progetti di umanizzazione, volti a rendere più confortevoli e familiari ambienti sanitari spesso altamente tecnologici, ma non concepiti per far star bene le persone.

Altro progetto attivato nel nosocomio di Biella è anche "Alla scoperta del blocco operatorio", realizzato con ABIO Biella e dedicato ai bambini che devono essere sottoposti ad un intervento chirurgico.