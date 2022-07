Vigliano piange la morte di Manuela Grotti, aveva 63 anni

Dolore a Vigliano Biellese per la morte di Manuela Grotti, mancata all'affetto dei suoi cari a soli 63 anni. Per 40 anni, ha lavorato con dedizione e passione alla Biverbanca di Biella, al servizio di tesoreria. A detta dei parenti, era una donna instancabile, lavoratrice e benvoluta da tutti, attenta ai dettagli e sempre disponibile verso il prossimo. Ad inizio luglio la meritata pensione dopo una carriera ricca di soddisfazioni. Al suo fianco l'amato consorte, Massimo, uniti dall'amore per quasi 50 anni.

A darne il triste annuncio, oltre al marito, i figli Stefano e Elena e i parenti tutti. La veglia di preghiera verrà recitata stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, a Vigliano Biellese. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 14.30 di domani, 27 luglio.