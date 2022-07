A Novara 78 “furbetti” del reddito di cittadinanza, Chiorino: "Serve una tassazione più assumi meno paghi"

"Ancora una volta il reddito di cittadinanza si conferma un "disincentivo" all'occupazione a danno dello Stato e degli onesti cittadini che, a fatica, pagano le tasse. Non mi stancherò mai di ripetere che il reddito di cittadinanza va abolito e che quegli 8 miliardi andrebbero destinati per ridurre il costo del lavoro: bisogna impostare una tassazione che preveda che “più assumi e meno paghi” per aiutare le nostra manifattura, ad alto tasso di capitale umano".

Così in una nota l'assessore regionale al lavoro di Fratelli d'Italia Elena Chiorino a margine dell'operazione che ha scoperto a Novara 78 “furbetti” del reddito di cittadinanza, 73 stranieri e 5 italiani, che hanno percepito complessivamente oltre 430mila euro senza averne diritto.