La Notte Bianca è di scena a Cossato

Sabato 16 luglio ci sarà a Cossato il “fuori tutto tutti fuori”: l’evento coinvolgerà via Mazzini, via Lamarmora e via Martini Libertà con una notte bianca che durerà dalle 19 alle 24 ed è organizzato col patrocinio del Comune.

Durante la serata, oltre al fatto che i negozi saranno aperti col fuori tutto, il programma prevede: una grigliata argentina (con prenotazione obbligatoria), balli country e latino-americani, musica dal vivo e dj set, sfilata di moda, mercatino hobbisti, coro e orchestra, esibizioni di vario genere come spade laser, 500, auto di rally e auto tuning.