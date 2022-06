Cavaglià, golf: i risultati del weekend e i prossimi appuntamenti

Bucino nel Trofeo Birra Dab Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del Trofeo Birra Dab (18 buche Stableford, 3 categorie). La splendida giornata ha visto tutti gli ottanta partecipanti gratificati con birre omaggio a fine a gara e durante il rinfresco una degustazione con le ultime novità del Gruppo Radeberger. La era valida anche come match interclub di andata con il Gc Gressoney, dove si sono imposti i padroni di casa guidati dal Presidente Schellino con il punteggio di 200 a 181 (ritorno in Valle d’Aosta domenica 7 agosto). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià punti 36, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 39, 2° Netto Massimo Stesina Cavaglià 38, 3° Netto Paolo Maza Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 42, 2° Netto Davide Baroni Cavaglià 40, 3° Netto Pierfranco Cena Gressoney 40. 3a categoria: 1° Netto Mauro Borca Cavaglià 39, 2° Netto Marco Campagnoli Gressoney 38, 3° Netto Antonella Perona Cavaglià 38. 1° Ladies Monica Corallino Cavaglià 40. 1° Seniores Gabriele Rizzi Cavaglià 39.

Stesina nel Players Challenge Trophy

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del circuito Players Challenge Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie) con gadgets per tutti e lingottini d’argento per i migliori.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià punti 32, 1° Netto Jacopo Menciotti Terni 37, 2° Netto Paolo Protti Cavaglià 31. 2a categoria: 1° Netto Lorenzo Vada Crema 44, 2° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 41. 3a categoria: 1° Netto Claudio Giuristi Arona 43, 2° Netto Andrea Rebosio Arona 41. 1° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglià 34. 1° Seniores Roberto Lanza Cavaglià 41. Nearest to the pin buca 6 Lucia Vellata m. 3,89. Driving contest buca 5: Lucia Vellata e Paolo Protti.