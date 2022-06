La Virtus rinnova Matilde Gallina

Virtus Biella è lieta di comunicare di aver rinnovato per un altro anno l’accordo con l’atleta della Prima Squadra Matilde Gallina. Schiacciatrice, classe 2002, è arrivata a Biella la scorsa estate in uscita dalla Igor Volley, società con la quale ha esordito nel campionato di Serie B1 e raggiunto la promozione in A2. Vent’anni a ottobre, nel suo percorso di crescita sul campo conta anche una convocazione nella massima serie, in maglia Igor, il 12 dicembre 2019 contro Chieri.

Queste le sue parole ad accordo raggiunto: «Per me è stato un anno di cambiamento, un anno particolare perché sono entrata a far parte di un gruppo di ragazze più esperte. Non nego di essere stata un po’ preoccupata all’inizio, poi però mi sono trovata subito benissimo con tutti. Le compagne di squadra più grandi mi hanno aiutato molto, mi sono trovata bene sia con il coach che mi ha dato fiducia sia con la Società. Dopo questa prima stagione a Biella mi sento migliorata tecnicamente e nella continuità di gioco. A inizio campionato le mie prestazioni erano caratterizzate da alti e bassi, nelle partite di fine stagione invece mi sono sentita più sicura e tranquilla in campo. Ho sempre pensato che rimanere qui sarebbe stata la scelta giusta, ho fatto una bella stagione e mi sono divertita tantissimo. Ho sempre avuto per la mente l’idea di rifare un altro anno così. Dopo tutte le valutazioni ho fatto quindi la mia scelta, rimanere. Oltretutto mi sto trovando bene anche con il nuovo coach, Simone. Sono convinta che faremo un bellissimo campionato».

Il Direttore Sportivo Elena “Ube” Ubezio aggiunge: «Con la conferma di Mati, dopo quella di Gaia, proseguiamo sulla green line della Virtus in versione 2021/2022. Anche in questo caso si tratta di una giocatrice senz’altro giovane ma che già nel corso della scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore, marcando i tabellini da top scorer in più di un’occasione. Non è quindi difficile immaginare che abbia ricevuto interesse da parte di altre società, ma siamo contenti che alla fine abbia scelto di rimanere a Biella a proseguire il percorso già iniziato lo scorso anno, supportata da un ambiente che sa darle la giusta serenità per esprimersi al meglio. Ci aspettiamo quindi che al suo secondo anno in nero fucsia possa fare ancora meglio e confermarsi una bocca da fuoco su cui contare per fare un buon campionato».