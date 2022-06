Le donne che decidono di andare a prendere delle informazioni rispetto al chirurgo plastico per il seno la prima cosa che noteranno senza dubbio è che c’è ne stanno tanti di questi specialisti di questi professionisti avranno l'imbarazzo della scelta

E in queste situazioni quello che anche può succedere è che magari questa donna ha delle amiche o delle sorelle che le hanno parlato di questo tipo di intervento di chirurgia estetica e magari quella persona che se ne è interessata andando a leggere articoli come questi.

Comunque diciamo che ha preso più informazioni sul mondo della chirurgia plastica e della chirurgia estetica e questo giustamente anche perché parliamo di un mondo che oggi effettivamente parlando è sempre in continua evoluzione

E quando parliamo di evoluzione parliamo di chirurgia estetica e plastica parliamo da un lato nel miglioramento di tecniche già esistenti, se per esempio parliamo di tecniche che riguardano il seno parliamo di mastoplastica additiva per aumentare il volume delle mammelle del seno delle donne o mastoplastica riduttiva al contrario per chi ha un seno troppo grande e che fa sentire a disagio

Diciamo che tecnica viene poi perfezionata grazie alla pratica clinica e quando ti dice perfezionata intendiamo che magari si scoprono quei particolari e quelle sfumature che poi nel risultato finale fanno sempre la differenza

Quello che è molto bello rispetto a questo argomento, è che finalmente dopo tanti anni sono stati abbattuti vari muri e vari pregiudizi rispetto al mondo della chirurgia estetica e della chirurgia plastica, che non è più visto come un qualcosa di strano o come qualcosa per ricchi o con qualcosa molto distante da noi, nel senso che anche i prezzi sono un po' scesi e molte persone almeno lo prendono in considerazione come tipo di intervento

Per quanto riguarda gli interventi al seno, abbiamo già parlato della mastoplastica riduttiva e additiva e per quanto riguarda quest'ultima che forse è quella più richiesta. Chiaramente parliamo di donne che magari hanno avuto varie gravidanze, hanno allattato varie volte il seno se è un po afflosciato oppure sempre piccolo e voglio vederla più grande

Tutti abbiamo il diritto di migliorare la nostra immagine se lo vogliamo

Andando un attimo sulla questione specifica della mastoplastica parliamo di inserimento di protesi che non è un qualcosa di semplice e che richiede sicuramente intervento di un chirurgo plastico che sia esperto in generale, ma che magari sia anche esperto in questo tipo di intervento

E l'intervento andrà eseguito in anestesia generale così che la paziente poi possa rimanere sotto controllo almeno per una notte per evitare che ci siano delle perdite ematiche che possa anche capitare purtroppo

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte, quando parliamo di chirurgia estetica in questo caso abbiamo parlato di seno, ma avremmo potuto parlare anche di rinoplastica per quanto riguarda il naso ogni persona ha il diritto di migliorare la sua immagine e se ne ha la possibilità economica e se lo vuole perché non c'è niente di male