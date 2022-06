La Due Santuari Run 2022 a Britton e Oosterloo, Mersi e Almondo si aggiudicano il Trail

Podio di alto livello nella 14ª edizione della 2 Santuari Running. Ha vinto l’inglese di Coggiola Robert Grant Britton con il tempo di 1h11’47, risultato cronometrico eccellente se si considera che lo scorso anno (su percorso più corto di circa 200 metri) Vezio Bozza aveva vinto con 26 secondi in più. Al secondo posto strepitoso Alberto Mosca che chiude in 1h13’19” confermandosi re della manifestazione: 8 vittorie, 2 secondi posti e un terzo posto. Sul terzo gradino del podio il valdostano Mikael Mongiovetto (1h15’22”). Complessivamente 117 gli atleti al traguardo nel tempo massimo di 3 ore su 122 partenti. Successo straniero anche in ambito femminile: ha vinto l’olandese Jessica Oosterloo con il tempo di 1h24’37”: anche per lei tempo inferiore di una ventina di secondi rispetto a quello di Sarah L’Epée del 2021. Sul podio Elisa Rullo (Cral Reale Mutua), seconda in 1h26’51” e Federica Panciera (Torino Road Runners), terza in 1h29’31”.

Pochi partenti, invece, per la 2ª edizione della 2 Santuari Trail: il percorso è piuttosto impegnativo (26 km con circa 2070 metri di dislivello positivo e 1700 negativo) ma non giustifica una così scarsa partecipazione, considerando anche la bellezza dei luoghi attraversati, elemento principe di un vero trail.

Il successo è andato al pollonese Enzo Mersi al traguardo con il tempo di 2h56’31”. Sul podio altri due biellesi: Carlo Torello Viera (3h04’01”) e Andrea Fila (3h20’52”). Gli organizzatori hanno previsto premi per i primi 5 assoluti e dunque gloria anche per Roberto Perolini 4° in 3h24’42” e Luca Domeneghetti 5° in 3h40’19”.

Solo 8 le donne finisher. Il successo è andato alla cuneese Elisa Almondo con il tempo di 3h36’46”. Ha preceduto nell’ordine la valdostana Giulia Zanovello (3h54’29”), le biellesi Silvia Robiolio (4h19’00”) e Monica Benatti (4h33’38”) e la torinese Enrica Gouthier (Torino Road Runners) arrivata al traguardo di Oropa in 4h49’16”.

RECORD DEL PERCORSO

Essendo il percorso differente rispetto al passato, seppur di poco, il Gaglianico 74, organizzatore dell’evento, ha deciso di azzerare le classifiche all-time che, dunque, ripartono da questa edizione: i record che faranno riferimento sono dunque quelli del 2022 per entrambe le gare, trail e strada.

PREMIO SPECIALE

La 2 Santuari Trail era valida anche quale “Trail del Centenario” per i cento anni dell’Ana di Biella. Tra gli Alpini in armi e in congedo tesserati Fidal e enti di promozione sportiva il primo classificato è risultato essere il biellese Enrico Mersi.

L'ALBO D'ORO DELLA 2 SANTUARI RUN

In ambito maschile comanda Alberto Mosca con 8 vittorie (interrottamente dal 2010 al 2017) su 14 edizioni disputate: una vittoria a testa, poi, per Rosario Baratono (2008), Massimo Lanza (2009), Stefano Velatta (2018), Paolo Gallo (2019, Vezio Bozza (2021) e Robert Britton (2022). In ambito femminile molti nomi nell'albo d'oro: comandano con due vittorie Ilaria Zaccagni (2010 e 2012), Lara Giardino (2016 e 2017) e Sarah Aimée L'Epée (2014 e 2021). Una vittoria per Beatrice Lanza (2008), Maria Luisa Riva (2009), Marta Gariglio (2011), Viviana Vellati (2013), Cristina Dosio (2015), Katarzyna Kuzminska (2018), Debhora Li Sacchi (2019), e Jessica Oosterloo. (2022).

L'ALBO D'ORO DELLA 2 SANTUARI TRAIL

Enzo Mersi si aggiunge ad Alessandro Ferrarotti, vincitore nel 2021. Mentre tra le donne Elisa Almondo succede alle biellesi Agnese Valz Gen e Susan Ostano arrivate insieme nel 2021.