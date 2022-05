WordPress è il CMS più utilizzato per creare siti web (e ha conquistato anche Microsoft e la Casa Bianca)

Aziende, privati, università, associazioni e molti altri decidono oggi di creare il proprio sito web, uno spazio online dedicato alla propria attività e che sia in grado di comunicare di cosa essa si occupi, diventando una sorta di vetrina per i prodotti e i servizi offerti. Un CMS si occupa proprio di questo: creare spazi web personalizzati e adatti a ogni esigenza. WordPress è oggi quello più utilizzato dalle aziende di tutto il mondo, ma non sono soltanto i più esperti a utilizzarlo. Si tratta infatti di un software alla portata di tutti, sfruttabile anche dai principianti in modo autonomo o facendo riferimento a uno degli hosting WordPress presenti online, che rendono ancora più semplice la creazione e gestione di un sito.

WordPress mette d’accordo esperti e principianti: più di un sito su tre è creato col famoso CMS.

WordPress è il CMS (Content Management System) attualmente più utilizzato per creare dei siti web o blog. Secondo W3Techs , oltre il 43% dei siti online è creato con questo strumento e la sua popolarità è forse legata alla semplicità di utilizzo. Si tratta di un sistema di gestione dei contenuti accessibile a tutti e in maniera gratuita, che consente di creare e modificare il proprio sito internet e blog anche se non si è degli esperti in programmazione. Ciò è possibile perché WordPress è un software Open Source distribuito con licenza GPLv2, permettendo a tutti l’accesso alla piattaforma senza però dover pagare o richiedere un licenza per utilizzarlo.

Ma in cosa consiste un CMS? Un sistema di gestione dei contenuti è un software che serve per semplificare la creazione di un sito, un’operazione che sarebbe altrimenti molto lunga e complessa, oltre a rendere necessario rivolgersi a un esperto di programmazione. Con WordPress questo non è più fondamentale, trattandosi di un programma alla portata di tutti, esperti e non. Ogni utente può contribuire a modificare o implementare il software: sono molte le persone che oggi partecipano al progetto, tra cui blogger, sviluppatori e utenti che lavorano da ogni parte del mondo, facendo sì che WordPress non sia in realtà proprietà di un singolo ma di tutta la comunità.

Oltre a essere totalmente gratuito, è estremamente facile e intuitivo da utilizzare: forse è per queste ragioni che si tratta del CMS più utilizzato a livello globale. A sfruttarne le potenzialità non sono soltanto i meno esperti, infatti viene impiegato anche da grandi brand, personaggi noti o istituzioni in tutto il mondo per la creazione del proprio spazio online. Alcuni esempi? Quello della Casa Bianca è solo uno dei siti web creato con WordPress, così come quello della Microsoft, della Disney o dell’atleta Usain Bolt!

Temi, plugin e host: tutti i modi di personalizzare un sito con WordPress

Sebbene sia nato come un software per progettare esclusivamente blog, in realtà oggi è stato notevolmente implementato fino a consentire di creare qualsiasi tipo di sito web ed e-commerce. Le possibilità sono infinite: pagine aziendali, forum, social network e ogni altro genere di sito internet può infatti essere sviluppato grazie a questo strumento.

Anche se non si è esperti è quindi possibile creare uno spazio internet personalizzato per le proprie esigenze, grazie ai temi e ai plugin che offre il software.

Se i primi servono a modificare l’aspetto del sito, i secondi vengono invece utilizzati per modificarne il funzionamento. Attualmente sono migliaia le possibilità gratuite disponibili, senza contare tutte le opzioni premium.

Da un punto di vista leggermente più tecnico, il tema (o Template) è costituito da un certo numero di file che compongono la parte grafica. Possono essere personalizzati dai più esperti o, se non si è in grado di farlo, è possibile utilizzare quelli predefiniti. Esistono infatti vari modelli standard che offrono migliaia di possibilità per ogni genere di blog, e-commerce e sito. I plugin sono invece considerati dei “mini” software aggiuntivi: possono consistere in un modulo di contatto, in un collegamento ai social o in una galleria fotografica.

WordPress è inoltre molto semplice da utilizzare e per installarlo bastano pochi clic. Oggi esiste un gran numero di hosting che aiutano anche i più inesperti con le operazioni di installazione, rendendo questa operazione semplice e veloce.

Gli host si rivelano in questo senso molto utili, semplificando ulteriormente gli aspetti legati al funzionamento del software. Ma di cosa si tratta? Gli hosting offrono un servizio agli utenti, fornendo uno spazio di determinate dimensioni in cui poter caricare tutti gli elementi del sito: immagini, video, temi, … Ma non solo. Infatti, propongono anche dei pacchetti che aiutano a gestire al meglio la creazione online, risolvendo i problemi che si possono incontrare e potenziando il funzionamento del proprio spazio online.

Il successo di WordPress sta nelle sue infinite possibilità.

WordPress è oggi il Content Management System più utilizzato per la creazione di siti web e sembra aver convinto proprio tutti, dai maggiori marchi esistenti, ai più inesperti in programmazione. Si tratta quindi di un software completamente gratuito e alla portata di ciascuno, che può essere utilizzato per creare ogni genere di spazio online, dai blog ai social media, passando per le pagine aziendali agli e-commerce.

Le ragioni del suo successo si possono forse ritrovare nelle sue infinite possibilità: se per i programmatori sarà infatti più semplice creare un sito personalizzato con temi e plugin realizzati su misura, i principianti potranno invece sfruttare le migliaia di possibilità predefinite o premium. WordPress non è l’unico CMS presente sul mercato, ma è senza dubbio quello che riesce a mettere d’accordo (quasi) tutti.