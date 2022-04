Dal 30 giugno scattano le multe per esercenti e professionisti che non accettano i pagamenti elettronici

Dal 30 giugno scattano le multe agli esercenti e i professionisti che non permettono i pagamenti con il Pos. Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto Pnrr, un pacchetto di norme in cui sono inseriti interventi per raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Tra le misure previste anche l’abolizione degli esoneri per la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture, il potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus fino al 110%. E poi la conoscenza di "almeno una lingua straniera" da verificare nei concorsi per accedere a un posto di lavoro pubblico.



L'obbligo di Pos per gli esercenti e per i professionisti era stato introdotto nel 2013, ma finora non sono previste sanzioni per chi non rispetta la norma. Le multe sarebbero dovute partire dal primo gennaio 2023, ma il governo ha deciso di anticipare le sanzioni al 30 giugno.

In pratica, se un esercente dovesse rifiutare un pagamento di 100 euro rischierebbe una sanzione di 34 euro, mentre la sanzione sarebbe pari a 30,20 euro se dovesse rifiutare un pagamento di 5 euro. L’esercente o il professionista deve accettare almeno una tipologia di carta di debito e una di carta di credito (identificate dal marchio del circuito di appartenenza). Non è quindi richiesto che vengano accettati tutte le tipologie di pagamenti digitali, ma almeno una di esse: nel momento in cui l’esercente aderisce a un circuito, deve pertanto sempre accettare i pagamenti con strumenti appartenenti a quel circuito.



Al fine di individuare le piccole evasioni, l'Agenzia delle Entrate potrà richiedere l'invio di tutte le transazioni fatte con bancomat e carta di credito. Esercenti e professionisti saranno quindi obbligati a emettere scontrini e fatture per evitare controlli e sanzioni.