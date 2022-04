Uib, Vietti sulla Carta Nazionale degli aiuti a finalità regionale: “Mappatura più ampia per il Biellese”

“E’ iniziata nel 2021 la nostra azione di lobby per ampliare l’area del Biellese compresa nella mappatura definita da Regione Piemonte e Ministero dello Sviluppo Economico per accedere gli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022/27: oggi possiamo sottolineare i buoni risultati ottenuti per il nostro territorio in termini di ampliamento delle zone interessate e di quota di maggiorazione dei finanziamenti, che si traduce in una più ampia possibilità per le imprese di pianificare sul territorio investimenti finanziati”.

Così il presidente dell’Unione Industriale Biellese, Giovanni Vietti, sottolinea gli importanti risvolti per l’economia locale grazie all’aggiornamento della carta degli aiuti a finalità regionale: “Ringrazio in modo particolare il vice ministro Gilberto Pichetto e gli assessori regionali Elena Chiorino e Andrea Tronzano per l’attenzione mostrata su questo capitolo”.

Lo scorso 18 marzo, infatti, la Commissione Europea ha notificato l’approvazione delle modifiche alla mappatura italiana che individua le aree ammesse alla deroga dell'art. 107.3.c del Trattato UE nell'ambito degli aiuti di Stato a finalità regionale. E’ il terzo settennato consecutivo che il Biellese è confermato fra le aree che possono accedere agli aiuti di Stato a finalità regionale. Rispetto al periodo precedente, inoltre, la mappatura aggiornata prevede una significativa estensione delle aree interessate: sono 34 i Comuni biellesi compresi nella carta, fra cui, per la prima volta, anche le due maggiori città, Biella e Cossato.

Nello specifico, oltre a maggiorazioni sulle agevolazioni per il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale, per molti bandi dedicati a investimenti produttivi delle imprese i contributi saranno maggiorati in base a queste percentuali massime: 15% Grandi imprese; 25% Medie imprese; 35% Piccole imprese