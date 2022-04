Fondo Edo Tempia, rinviato il mercatino solidale delle volontarie

La pioggia degli ultimi giorni e quella probabile dei prossimi è certamente la benvenuta dopo un inverno di siccità. Ma ha fatto cambiare i programmi del “Mercatino solidale” delle volontarie del Fondo Edo Tempia. Date le previsioni meteo incerte per sabato 2 aprile, è stato deciso il rinvio di una settimana.

La manifestazione benefica si svolgerà sabato 9 aprile. Non cambiano le modalità: le postazioni dei gruppi di cucito, maglia, ricamo e stencil saranno sotto gli occhi dei visitatori dalle 10 alle 18 nei giardini del Fondo, attorno alla sede di via Malta 3. Saranno in mostra i manufatti realizzati dalle volontarie durante i loro incontri. Ognuno potrà scegliere il suo preferito e portarlo a casa in cambio di un’offerta che sosterrà i programmi di prevenzione, cura e ricerca sul cancro. L’ingresso ai giardini di via Malta sarà libero. L’accesso ai giardini sarà dal varco di via Marconi, proprio di fronte al tribunale.