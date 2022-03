Riparte a Biella Camminando con la Croce Rossa

Da martedì 29 marzo ritorna la passeggiata organizzata dal Comitato di Biella nei dintorni del centro cittadino. Il ritrovo sarà alle 17:30 presso il piazzale della Provincia e coinvolgerà i partecipanti in una tranquilla camminata adatta a tutti per circa un’ora. Come nelle scorse edizioni non è necessaria la prenotazione, ma sono consigliati una borraccia d’acqua e abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica.

L'iniziativa “Camminando con la CRI” vuole promuovere la cultura dell'attività fisica come mezzo per un sano stile di vita. Attraverso queste camminate adatte a tutta la famiglia si può passare un momento piacevole alla riscoperta del nostro Biellese in compagnia dei Volontari della Croce Rossa, facendo movimento e stringendo nuovi rapporti di amicizia. Per eventuali informazioni contattare il numero 347 8832894.