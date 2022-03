Oli essenziali: cosa sono e come possono esserti utili per affrontare lo stress quotidiano

Gli oli essenziali si presentano generalmente come sostanze liquide, oleose e con un odore aromatico. Vengono estratti da piante, frutti o fiori e, generalmente, portano il nome della pianta dalla quale provengono.

Impiegate in molteplici campi, sono oggi molto diffusi soprattutto per praticare l'aromaterapia o per profumare ambienti, spesso sono anche utilizzati per uso topico, diluiti in creme o unguenti per il corpo.

Ma conosciamo meglio questo prezioso elemento che la natura ci regala, approfondendo maggiormente l’argomento.

COME SI ESTRAGGONO

Gli oli essenziali vengono estratti, attraverso vari procedimenti a partire da un materiale vegetale. La sostanza ricca di essenze infatti può essere ricavata da ciascuna parte della pianta, come il fiore, il frutto o il fusto stesso. Ciò avviene perché la parte "odorosa" può avere diverse funzioni in base al posto nella quale si trova.

Per estrarre l'olio essenziale diventa quindi necessario conoscere il luogo esatto in cui è conservata la sostanza profumata per scegliere poi il metodo estrattivo che maggiormente proteggerà ed esalterà le qualità organolettiche della sostanza finale.

Tra le principali tecniche estrattive troviamo:

● Distillazione in corrente di vapore: è la tecnica estrattiva maggiormente diffusa e consiste nell'aggiunta di acqua o vapore all'interno di una colonna di distillazione. Tale procedimento si utilizza per quelle sostanze che si degradano facilmente quando ci avviciniamo al loro punto di ebollizione (termolabili), provocando così la separazione per distillazione.

● Pressatura, spremitura o punzonatura a freddo: questi processi si utilizzano soprattutto per estrarre gli oli essenziali dagli agrumi, procedendo alla rottura delle tasche che contengono olio profumato sulla buccia dei frutti.

● Distillazione diretta: si utilizza quando si deve estrarre da una resina o oleoresina.

● Enfleurage: questa tecnica si rende necessaria quando si deve estrarre da fiori estremamente delicati. È una tecnica di estrazione a freddo che consiste nel posizionare i fiori su dei pannelli e ricoprirli di una sostanza grassa vegetale che farà da vettore per estrarre la parte profumata.

● Estrazione con solventi chimici.

AROMATERAPIA E PROPRIETÀ DEGLI OLI ESSENZIALI

Adesso che abbiamo capito come vengono estratti gli oli essenziali, vediamo come questi trovano larga applicazione nella vita quotidiana e come dovrebbero diventare i nostri migliori alleati per affrontare le sfide di ogni giorno. Nella nostra scelta dobbiamo porre massima attenzione alla qualità degli oli che andremo a immettere nell'aria tramite diffusori.

Uno tra gli impieghi principali è quello dell'aromaterapia che consiste nel diffondere nell'aria le note profumate dell'olio che stiamo utilizzando.

Ad ogni olio viene riconosciuta una proprietà particolare, andando ad incidere su determinati apparati e contribuendo a migliorare alcune funzioni del nostro organismo. L'aromaterapia rientra tra le forme di medicina alternativa che si propongono di migliorare il benessere dell'organismo.

L'aromaterapia agisce in prima battuta sul sistema nervoso centrale, interferendo con lo stato umorale sia a livello conscio che inconscio, determinando così una sensazione di benessere.

Di oli essenziali ce ne sono innumerevoli, ognuno con specifiche funzioni. Vediamo insieme quali sono i più diffusi e a cosa servono:

● Limone: aiuta la memoria e la concentrazione

● Menta: allontana lo stress

● Timo: dona vigore

● Eucalipto: aiuta il l'apparato respiratorio con proprietà antinfiammatorie ed espettoranti

● Lavanda: rilassa la mente

● Menta piperita: aiuta a calmare l’emicrania

● Basilico: combatte la stanchezza e allevia i dolori muscolari.

Adesso che hai conosciuto meglio questo fantastico dono della natura non ti resta che testarlo visitando lo shop online di oli essenziali "Aromaterapia". Questo sito ha la più ampia scelta di aromi, troverai ciò che più si addice alle tue esigenze, scegliendo tra gli svariati oli naturali e puri al 100% disponibili.