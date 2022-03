22 marzo, Giornata mondiale dell'acqua, Martinazzo: "C'è preoccupazione"

A partire dal 1992, il 22 marzo di ogni anno gli Stati che siedono all’interno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono invitati a promuovere l’acqua riconoscendone l’importanza e sensibilizzando l’opinione pubblica al rispetto, alla valorizzazione del bene e ad una consapevolezza nel suo utilizzo. E in questo periodo di precipitazioni assenti e conseguente carenza idrica, il Presidente di Cordar Biella Gabriele Martinazzo, a fianco dei Comuni biellesi Soci, vuole assicurare da un lato l’impegno continuo della Società nella gestione del servizio a garanzia di tutti i cittadini, perseguendo un miglioramento costante e la tutela di un bene che costituisce uno dei principali cardini produttivi e paesaggistici del territorio; dall’altro auspica il contributo di tutti gli Utenti attraverso la presa di coscienza che, oggi più che mai, l’approccio alle risorse, compresa quella idrica, deve essere mosso da un’etica responsabile e consapevole.

"Non nascondo di essere molto preoccupato - dichiara il Presidente Cordar Biella Gabriele Martinazzo - . Per il momento la situazione è sotto controllo, ma è comunque critica, soprattutto perchè guardando le previsioni non si vedono piogge in arrivo a breve. A occhio nudo si vedono i torrenti senza acqua e i rivoli anche qui in Valle Cervo sono nella stessa situazione".

Al momento non ci sono provvedimenti imminenti in vista, ma se il meteo non dovesse dare segnali di precipitazione e breve, Codar Biella non esclude che ne verrebbero presi: "Non è possibili andare avanti così. Se la situazione non migliora saranno fatte ordinanze ad hoc per limitare l'uso dell'acqua".

Nel ricordare dunque la rilevanza della giornata odierna, l’Azienda resta a disposizione di tutte le Amministrazioni Comunali e dei suoi Utenti.