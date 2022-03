Atap, l'anello urbano a Biella non passa più da via Gramsci

Modifica percorso Linea 900 Biella anello urbano: da lunedi 14 marzo 2022 Atap avvisa che su disposizione dell'Agenzia della Mobilita Piemontese e del Comune di Biella, saranno predisposte le seguenti modifiche sulla linea:

tutte le corse, una volta giunte a Biella piazza Alessandro Lamarmora, non svolteranno in via A. Gramsci, ma proseguiranno lungo via Pietro Micca e percorso normale.

Pertanto verranno soppresse le fermate:Biella Borgo via Garibaldi (portici) e Biella via dei Seminari/piazza Duomo